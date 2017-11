Maltitz: Ford hinterlässt Benzinspurt und gerät in Garage in Flammen

Zunächst hinterließ ein Fordfahrer am Sonnabend eine kilometerlange Benzinspur, dann geriet sein Fahrzeug in der Garage eines Dreiseitenhofes im Groitzscher Ortsteil Maltitz in Brand. Mehrere Feuerwehren kamen zum Einsatz, um das Feuer zu löschen und ein Übergriff der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern.