Leipzig

Mit einem Spaten hat ein unbekannter Mann auf fahrende Autos in Lippendorf südlich von Leipzig eingeschlagen. Laut Polizei stand der Täter am Nachmittag des 17. April auf der Werkstraße und griff zwei vorbeirollende Wagen mit dem Gartenwerkzeug an. Anschließend lief er zu einem nahen Parkplatz und zerschlug die Frontscheibe eines parkenden Kleintransporters. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Gegenüber der Polizei beschrieb ein Zeuge den Mann als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und als südländischen Typ. Bekleidet war er mit schwarz-grauer Arbeitsbekleidung. Nun suchen die Beamten mit einem Zeugenaufruf nach dem Täter. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter beim Polizeirevier (03433) 24 40 zu melden.

joka