Borna

Ein Mann hat am Karfreitag in der Bornaer Sparkassen-Filiale randaliert und dabei offenbar mit brachialer Gewalt Kontoauszugsdrucker umgeworfen. Der Alarm zum Sicherheitsdienst wurde nach Angaben des Polizeireviers Borna um 11.25 Uhr ausgelöst. Der 1996 geborene Mann, der vermutlich psychische Probleme hat, wurde von der Polizei nur 15 Minuten später aufgegriffen, als er in der Bahnhofstraße Fahrradständer heraus reißen wollte. Es soll sich um einen Bornaer handeln.

SB-Bereich der Filiale bleibt geschlossen

Die Sparkasse informierte nach Angaben des Polizeireviers einen Techniker, der bald darauf eintraf. Dennoch blieb der SB-Raum, der sonst mit der Geldkarte zugänglich ist, am Karfreitag geschlossen. Ein eilig geschriebenes Blatt Papier, das an die Scheibe geheftet wurde, verwies auf „technische Gründe“ für die Schließung. Mit einem anderen Blatt wurden die Kunden an die Filiale in Regis-Breitingen verwiesen.

Die Höhe des angerichteten Schadens im SB-Bereich der Bornaer Filiale der Sparkasse Leipzig konnte die Polizei am Karfreitag nicht beziffern. Das Geldunternehmen wird sie feststellen müssen.

Von Frank Prenzel