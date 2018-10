Elstertrebnitz

Die Martinskirche in Elstertrebnitz ist zusammen mit einem 2200 Quadratmeter großen Grundstück an einen Privatmann aus Leipzig verkauft worden. Einzelheiten dazu wurden nicht bekannt. Der Käufer, der schon eine andere Immobilie im Dorf besitzt und geschäftlich unter anderem in Pegau zu tun hat, möchte anonym bleiben. Er plane offenbar, die Kirche künftig für Wohnzwecke zu nutzen.

Interessenten aus ganz Deutschland haben besichtigt

Die Martinskirche im A-Dorf Elstertrebnitz wurde monatelang auf einer Internet-Plattform zum Verkauf angeboten. Der Vorbesitzer wollte sie nach aufwendiger Sanierung wieder abstoßen, er investierte rund 300 000 Euro. Interessenten aus ganz Deutschland hatten sich daraufhin gemeldet und Besichtigungstermine vereinbart. Letztlich kristallisierte sich der neue Eigentümer heraus.

Brand hatte die Kirche stark beschädigt

Errichtet wurde die Elstertrebnitzer Saalkirche um 1840 im klassizistischen Stil, ihr Vorgängerbau reicht sogar bis ins 13. Jahrhundert zurück. Ein Brand in den 1980er-Jahren beschädigte St. Martin jedoch so schwer, dass sie als Gotteshaus nicht mehr genutzt werden konnte und entweiht wurde. Eine Instandsetzung kam damals angesichts zweier weiterer Kirchen in Elstertrebnitz nicht in Frage, erklärte der Pfarrer Hermann Göthel.

Von Kathrin Haase