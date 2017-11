Mas-Wrestling-WM in Ungarn: Bornaer schafft es als Viertbester an die Weltspitze

Borna/Thräna. Soeben zurück aus dem ungarischen Györ, steht Martin Kuhne noch immer unter dem Eindruck, den die Weltmeisterschaft im Mas-Wrestling auf ihn machte. Der Thränaer, der in Prießnitz mit Highland-Games aufwuchs und der seit Jahren dort zu den erfolgreichsten Sportlern des Clans MacGregor zählt, hatte sich via Deutsche Meisterschaft für den Ausscheid der Weltbesten qualifiziert. Und das, obwohl er sich diesem vor allem in Russland und Mittelasien weit verbreiteten Kräftemessen am Brett erst seit wenigen Monaten intensiv widmet.

Einen Platz auf dem Treppchen verfehlte der 27-Jährige denkbar knapp, doch er sieht es realistisch: „Schade ist das. Aber dieses Jahr hätte ich die Medaille auch noch nicht verdient.“ Wobei Kuhne tief stapelt, denn unter dem Dutzend der Weltbesten seiner Gewichtsklasse Vierter zu sein, ist durchaus eine Leistung. Er war damit auch derjenige aus dem fünfköpfigen und damit vergleichsweise kleinen deutschen Team, der sich am besten in Szene setzen konnte.

Martin Kuhne aus Borna (re.) ist bei der Weltmeisterschaft im Mas-Wrestling in Ungarn Vierter in seiner Gewichtsklasse geworden. Quelle: privat

„Wenn die Weltelite ans Brett tritt, muss man absolut aggressiv rangehen, sonst hat man schon verloren“, sagt Martin Kuhne. Dieser ungeteilte Wille, sich durchzusetzen, beziehe sich aber einzig auf den Wettkampf. Jenseits des Bretts sei die Atmosphäre „absolut klasse“ und einvernehmlich gewesen: „Es ist für mich eine wichtige Erfahrung, und ich habe einige technische Kniffe kennen gelernt.“

Kuhne trat zuerst gegen den ungarischen Meister an, dem er knapp unterlag. Aus dem zweiten Kampf gegen einen Kirgisen konnte er allerdings drei Punkte holen, qualifizierte sich damit für den Vorwettkampf um Bronze. Hier traf er auf den kirgisischen Meister. „Das war mein bisher härtester Fight. Ich konnte nur versuchen, gegenzuhalten, mich irgendwie zu behaupten“, sagt Martin Kuhne.

Dass er die Wrestling-Weltmeisterschaft 2018 bereits ins Auge fasst, räumt er gern ein: „Davor stehen aber erst einmal Anfang nächsten Jahres die Deutschen Meisterschaften, wo ich mich gut platzieren muss.“ Damit das gelingt, wird Kuhne weiter intensiv mit seinem Verein MacGregor in Prießnitz trainieren, denn längst ist er dort nicht mehr der Einzige, der Gefallen an diesem Sport gefunden hat, eine Disziplin, die Kuhne gern als Melange aus Kraftsport und Schach bezeichnet und die kraftvoll abrundet, was die Highland-Gamer üblicherweise tun.

Von Ekkehard Schulreich