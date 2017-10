Massiver Metalldiebstahl in Borna – Täter demontieren Stadtkirche

Borna. Für Superintendent Matthias Weismann würde sich eine Standleitung zum Polizeirevier schon lohnen. Binnen zwei Wochen hat die evangelische Kirchgemeinde fünf Anzeigen wegen Sachbeschädigung an der Stadtkirche gestellt. „Es passiert mittlerweile beinahe jede Nacht, dass Fallrohre oder Abdeckplatten aus Kupfer an der Kirche abgerissen werden. Ich habe Sorge, dass die uns als Geschenk zum Reformationstag die ganze Kirche auseinandernehmen“, so Weismann.

Kupferdiebe hinterlassen an der Stadtkirche St. Marien in Borna massiven Schaden. Quelle: Matthias Weismann

Die Polizei sei machtlos, erklärt Weismann. Mehr als den Schaden aufzunehmen, könne kaum gemacht werden. Weismann: „Aber irgendwo müssen die Täter die Beute ja zu Geld machen.“ Kupferbleche, Dachrinnen und Fallrohre müssten bei den Schrotthändlern eigentlich auffallen – „es kann ja nicht sein, dass das einfach so durchgeht“, klagt der Superintendent, der den Anspruch hat, die Kirche zum Reformationsfest in ansehnlichem Zustand präsentieren zu können. „Wir wollen das gern in Ordnung bringen. Aber mittlerweile können wir uns kaum mehr schützen, so massiv sind die Schäden. Das ist unglaublich.“

Die Täter gehen augenscheinlich sehr rabiat vor. Sie reißen das Metall mit roher Gewalt aus den Verankerungen und richten damit nicht selten auch Schäden am Mauerwerk an. Mittlerweile sind einige der gestohlenen Rohre durch Plastikvarianten ersetzt worden. Die Höhe der Schäden ist noch nicht näher beziffert, dürfte aber im vierstelligen Euro-Bereich liegen.

Von Thomas Lieb