Rötha/Espenhain

Rötha braucht mehr Geld für die öffentliche Infrastruktur. Der Stadtrat beschloss Mehrausgaben in Höhe von 110.000 Euro für Straßeninstandhaltungen, Straßenbeleuchtung und Grünanlagen.

Neben dem Straßenbau fällt dabei Straßenbeleuchtung mit 30.000 Euro stark ins Gewicht. „Die Kosten für die Straßenbeleuchtung sind in diesem Jahr explodiert“, sagte Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos). Das liege unter anderem an einem Kabelschaden, der die Beleuchtung in der Straße des Aufbaus für einige Zeit lahm gelegt hatte, vor allem aber an einer Baumaßnahme in Espenhain.

Kosten für die Beleuchtung in Rötha bei 19.000 Euro

Dort standen Lampenmasten auf privaten Grundstücken. Ein Anwohner habe mit rechtlichen Schritten gedroht, erklärte der Bürgermeister, so dass die Stadt sich entschlossen habe, die gesamte Beleuchtung in den öffentlichen Raum zu verlegen. Kosten: 19.000 Euro.

Bei den Ausgaben für Straßeninstandsetzungen geht es vor allem um einen Teil der Thekastraße. Der war in den vergangenen Wochen wegen Tiefbauarbeiten gesperrt. Im Anschluss lässt die Stadt die Fahrbahn sanieren. Dafür gibt es Fördermittel, nicht aber für den Gehweg. Für den rechnet die Stadt mit rund 30.000 Euro. Den Auftrag für den Straßenbau erhält die Röthaer Firma Schlösser.

Mehr Steuern für die Stadt als im Vorjahr

Die Finanzierung der zusätzlichen Ausgaben sei gesichert, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Dank höherer Steuereinnahmen steht die Stadt derzeit finanziell deutlich besser da als noch Anfang des Jahres beziehungsweise im vorigen Jahr.

Von André Neumann