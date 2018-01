Mehr Linien, engere Taktung und zusätzliche Stopps im Landkreis Leipzig

Mit ehrgeizigen Vorhaben will der Landkreis Leipzig in seinem westlichen Teil den Nahverkehr in Schwung bringen. Nachdem das Muldental bereits in Fahrt ist, soll die Region mit den Kommunen Groitzsch, Pegau und Elstertrebnitz, Böhlen, Rötha, Kitzscher, Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Belgershain, Großpösna und Zwenkau nachziehen.