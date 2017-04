Die Bornaer Verbandsräte sollen sich im Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land nicht dafür stark machen, dass in Borna mehr Fernwasser durch die Leitungen fließt, sondern für eine Enthärtungsanlage. Thema ist das in der Sondersitzung des Gremiums am Dienstag, 16.30 Uhr, im Ratssaal.