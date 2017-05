Borna. Barrieren überwinden, Berührungsängste abbauen. Darum geht es, wenn die Lebenshilfe Borna zu ihrem jährlichen Aktionstag auf den Marktplatz Borna einlädt. Gestern ist der Verein dem Ziel wieder ein Stück näher gekommen, trafen sich Menschen mit und ohne Behinderungen zum Konzert, zum gemeinsamen Basteln und zum Tanzen.

Uwe Drechsler, Geschäftsführer der Lebenshilfe, sieht die Integration in der Großen Kreisstadt bereits weit fortgeschritten, „die Bornaer haben sich wunderbar in unser Leben eingefügt“, sagt er. Denn die Menschen mit Handicaps seien jederzeit offen und würden Berührungsängste nicht kennen. Organisiert wird der Tag jedes Jahr von der Aktion Mensch, doch die nennt es Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Drechsler will das bunte Treiben auf dem Marktplatz aber nicht so verstanden wissen, „Mitleid“, so macht er deutlich, „ist hier auf jeden Fall fehl am Platz.“

Das Motto „Wir gestalten unsere Stadt“ hingegen nimmt der Geschäftsführer durchaus wörtlich. Zum einen trage die Lebenshilfe schon durch solche Veranstaltungen zum Leben in Borna bei, zum anderen spricht er auch den geplanten Wohnpark an, zu dem zukünftig ein Senioren- und ein Pflegeheim gehören werden (die LVZ berichtete). Drei Bands sorgten gestern für die passende Stimmung. AnTon aus Bernburg, die Löwenzahnband und Projekt LH Borna begeisterten unter anderem mit Deutschrock und Schlagern. „Jedes Jahr sind verschiedene Bands dabei, uns ist es wichtig, deren Bekanntheitsgrad zu steigern“, betont Martin Kolbe, zuständig für den Förder- und Betreuungsbereich und die musikalische Organisation des Aktionstages. Er stand zudem selbst gestern als Überraschungsmusiker zusammen mit dem Zedtlitzer Zweigwerkstattleiter Christian Georgiev auf der Bühne.

Elke Pusch, Gruppenleiterin der Hauptwerkstatt, hatte mit ihren Mitarbeitern eine Bastelstraße aufgebaut, an der durchgängig gewerkelt wurde. Hier kamen alle zusammen, die selbst ein Geburtstags- oder Muttertagsgeschenk basteln wollten. Annett aus der Gartengruppe hatte sich für eine Deko-Kugel entschieden, andere verzierten Teelichtgläser mit bunten Bändern. Das Bastelangebot war für die Lebenshilfe eine Premiere – eine gelungene dazu.

Genauso beliebt bei den Besuchern war gestern der Kerzen- und Seifen-Stand. Beides wird seit Jahren bereits in den Werkstätten in Borna hergestellt. Was kaum jemand weiß: Kerzen und Seifen werden dort nach Kundenwunsch angefertigt – passend zu jedem erdenklichen Anlass. Zudem bietet der Produktionszweig bei Interesse auch Kurse an – beispielsweise für Kindergeburtstage und Mädelsrunden.

Von Julia Tonne