Borna. Er ist der Tag für Paare schlechthin und bleibt ewig in Erinnerung: der Tag des Ja-Worts. Um diesen schönsten Tag im Leben und andere Ereignisse wie Taufe und Jugendweihe dreht sich die Messe Hochzeit und Feste, die RegioTV und Leipziger Volkszeitung mit Unterstützung des Bornaer Gewerbevereins erstmals gemeinsam ausrichten.

Am Sonnabend finden heiratswillige Paare im Goldenen Stern in Borna alles, was zu einem gelungenen und unvergesslichen Fest dazugehört: Kleid und Anzug, Torte, Fotograf, Blumen und Dekorationen. Doch nicht nur Paare, die sich das Ja-Wort geben wollen, finden hier Anregungen und Angebote. Die Messe richtet sich zudem an Paare, die ihre Hochzeitstage groß feiern wollen, an Jugendliche, die in diesem Jahr ihre Jugendweihe festlich begehen, und an Gäste, die zu einer großen Sause eingeladen sind.

Ab 13 Uhr präsentieren sich zahlreiche Aussteller im Goldenen Stern, angefangen von Buch & Kunst Kristina Kügler, Bellmann Immobilien – der Town und Countryhaus-Lizenzpartner –, Stadtgarten mit Blumenarrangements, Sächsischer Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe, über die Fotobox Leipzig, das Fotostudio Borna, Auszeit – das Restaurant und Cafe am Schwanenteich in Neukieritzsch –, über Jungmanns Restaurant, bis hin zum Bornaer Friseurgeschäft Esthetics und zum Spezialisten für Hochzeits- und Festkleider Sunflower aus Kohren-Sahlis.

Bis 17 Uhr haben die Besucher Zeit, alles anzuprobieren, anzuschauen und zu kosten. Zwei Modenschauen dürften viele Zuschauer an dem Tag locken. Um 14 Uhr zeigt Sunflower Hochzeits- und Festmode, um 16 Uhr kommen dann die Jugendlichen auf ihre Kosten, die das passende Outfit für ihre Jugendweihe suchen. Die Moderation an dem Tag übernimmt Sirko Konrath von RegioTV. In einem Hochzeitsbuch können sich die Besucher der Messe mit einem poetischen oder witzigen Spruch eintragen. Die noch nicht verheirateten Frauen hingegen dürfen sich am Fangen eines Brautstraußes versuchen.

Die bisherige Hochzeitsmesse, die in den vergangenen Jahren bei Automobile Borna veranstaltet wurde, lockte jedes Mal etliche Besucher, allen voran Paare, die den Bund fürs Lebens eingehen wollten – und es nach den Messen auch taten. Denn Wünsche blieben während der Messe nicht offen, Fragen nach dem ganzen „Drum herum“ konnten immer von den Ausstellern beantwortet werden.

Wer sich schon Gedanken über sämtliche Formalitäten und Trauorte macht, findet ebenfalls Anregungen im Goldenen Stern. Vor Ort ist das Standesamt Borna, das über notwendige Unterlagen und über Fristen informiert sowie Reservierungen für Wunschtermine entgegen nimmt. Denn wer im Sommer heiraten möchte – und das ist erfahrungsgemäß die beliebteste Zeit – sollte sich jetzt in die Spur begeben und einen Tag im Kalender rot markieren. Ohnehin ist das Bornaer Trauzimmer beliebt, auch weil auf dem Marktplatz der Großen Kreisstadt so manches Spiel für das Hochzeitspaar organisiert werden kann.

Von Julia Tonne