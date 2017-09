Messe „Mitten im Leben“ am Sonntag in Borna – Regio TV und die LVZ laden ein

Borna. Ob Vorträge, Rundgänge, sportliche Mitmachkurse und Autogrammstunde mit den „Randfichten“: Die Seniorenmesse „Mitten im Leben – aktiv in Borna“ geht am Sonntag in ihre mittlerweile vierte Runde. Die Messe ist Anlaufstelle für Senioren aus der gesamten Region. Der Eintritt ist frei.

Das Programm, das die beiden Veranstalter Regio TV und Leipziger Volkszeitung auf die Beine gestellt haben, ist so umfangreich, dass keine Wünsche offen bleiben. Die Angebote an dem Tag reichen von Vorträgen über Beratungen zu verschiedenen Themen bis hin zu Fitness.

Zum vierten Mal lädt Regio TV zur Messe ein, zum zweiten Mal in Kooperation mit der LVZ. Fand „Mitten im Leben“ bisher im Azurit, im Stadtkulturhaus und in der Sana Klinik statt, sind die Besucher nun im Ratssaal des Bürgerhauses Goldener Stern willkommen. „Der Sonntag wird nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam“, verspricht Britt Lein von Regio TV. Von 10 bis 16 Uhr können sich Interessierte an allen Ständen informieren, Gleichgesinnte treffen und einen gemütlichen Tag verleben.

Um 10 Uhr wird die Messe eröffnet, eine halbe Stunde später informiert die Rechtsanwältin Katja Hoger über „Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Testament“. Um 11 Uhr kommen „De Randfichten“ in den Goldenen Stern, um Autogramme zu schreiben. Auch sportlich geht es an dem Tag zu, um 14.30 Uhr sind die Besucher auf der Aktionsfläche eingeladen, sich an Fitnessübungen zu probieren. Vor Ort ist auch unter anderem die Verkehrswacht, die die Senioren auf einen Verkehrsparcours schickt.

