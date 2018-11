Groitzsch

Eine böse Überraschung wartete auf einen Schrotthändler in Groitzsch, als er am Dienstagmorgen die Tore seiner Scheune öffnete. Darin lagern sortierte Schrottteile verschiedenster Metalle. Mehrere hundert Kilogramm Messingschrott und Rotguss im Wert von etwa 1 600 Euro waren verschwunden und ein großes Loch in der Scheunenwand zu sehen.

Auf dem Feld waren Spuren von Autoreifen zu sehen, die zur Rückseite der Scheune führten. Dort, wo sie endeten, war das Loch in der Ziegelwand zu erkennen, durch das die Diebe offensichtlich ins Innere geklettert waren und auch die Schrottteile abtransportiert hatten.

Bei Schrotthändler in Groitzsch wurde wiederholt eingebrochen

Ungewöhnlicherweise brannte auch im Büro Licht. Also nahm der Chef die Sache genauer unter die Lupe und fand heraus, dass die Diebe auch die Schränke durchwühlt hatten. Es fehlten jedoch nur sechs Flaschen aus einem Bierkasten. Der Schrottdiebstahl wog schwerer.

Bereits im September dieses Jahres war der Handel des 63-Jährigen von Schrottdieben heimgesucht worden. Er rief die Polizei und erstattete Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Von LVZ/gap