Groitzsch

Mini-Züge surren an beleuchteten Häuschen und einer Gebirgslandschaft aus Pappmachè vorbei. Ihre Runden drehen sie im Schaufenster des Tante-Emma-Ladens in der Groitzscher Breitstraße. Inhaber Bernd Günther meint lächelnd: „Es ist schön, wenn die Kinder vorm Fenster stehen und sich darüber freuen.“

Auf die Idee kam er vor mehr als zehn Jahren. Damals wollten Bekannte einen alten Reisekoffer wegwerfen. „Nee, gebt den mir, ich mache da was draus“, meinte der Groitzscher. Er baute eine kleine Eisenbahn in den Koffer und stellte ihn in sein Schaufenster. Weil Kinder, aber auch Erwachsene diese Weihnachtsdekoration lobten, erweiterte er sie Stück und Stück.

Viel Zubehör stammt noch aus DDR-Zeiten

Ein Freund half ihm, eine große Platte für eins der Schaufenster mit einer Modelleisenbahn-Welt zu gestalten. Im zweiten Fenster steht eine Art Guck-Kasten, in den besonders die kleinen Kinder von außen schauen können, Erwachsene müssen dafür in die Hocke gehen. Neben Eisenbahnen entdecken sie dort auch Windmühle und Karussell, sogar der Himmel lässt sich verändern.

Das meiste Zubehör stammt noch aus DDR-Zeiten, denn schon als Kind begeisterte sich der 67-Jährige für dieses Hobby. Spannend sei die Technik, mit Schwachstrom lasse sich vieles ausprobieren.

Modelleisenbahn ruft Erinnerungen wach

Aber auch, wie eine eigene kleine Welt auf solch einer Platte entstehen kann, fasziniert ihn. Er greift zu einer filigran nachgebildeten schwarzen Lok jüngeren Datums und meint: „Wie aufwendig und detailgetreu das heute hergestellt wird, schön!“

Nicht nur Kinder freuen sich über seine Schaufenstergestaltung, auch so mancher Erwachsener bleibt stehen, beobachtet, wie die kleinen Züge ihre Runden drehen, und lächelt mitunter. Adventszeit und Modelleisenbahn rufen Erinnerungen wach.

„Manchmal fragen die Kinder schon im Sommer, wann denn wieder die Züge im Fenster fahren“, erzählt der Geschäftsinhaber. Eine kleine Anlage stellt er oft schon im November hin. Die richtige Dekoration ist dann spätestens zum ersten Advent fertig.

Schwierige Zeiten für kleine Läden

Der Groitzscher ist gelernter Gärtner und arbeitete bis zur Wende in einem Familienbetrieb. Mitte der 90er-Jahre eröffnete er ein kleines Geschäft für Obst und Gemüse, später erweiterte er das Sortiment um Waren des täglichen Bedarfs.

Doch es sei nicht einfach mit seinem kleinen Laden, damit lasse sich kaum noch Geld verdienen. So meldete Günther sein Gewerbe ab und öffnet sein Geschäft im so genannten Kleingewerbe nur noch Donnerstag, Freitag und einen halben Sonnabend. „Da hab’ ich noch bisschen was zu tun, das ist gut. Ansonsten bin ich Rentner“, sagt er.

Selbst wenn er sein Geschäft mal ganz schließen sollte, will er die kleinen Eisenbahnen zur Adventszeit noch ins Schaufenster bauen. Bernd Günther: „So lange ich gesund bleibe, mach’ ich das gerne.“

Von Claudia Carell