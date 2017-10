Mit Steinen geworfen: Verwirrter Autofahrer randaliert in Böhlen

Böhlen. Am Montagmorgen häuften sich bei der Polizeidirektion in Leipzig und im Polizeirevier Borna Anrufe aus Böhlen. Der Grund: Ein Autofahrer ist mit einem Audi minutenlang immer wieder die gleichen Straßen in Böhlen entlanggefahren und hat mit Steinen geworfen. „Einige Bewohner haben zudem erklärt, der Mann sei mit einem Messer bewaffnet“, erklärt Alexander Bertram, Sprecher der Polizeidirektion.

Acht Polizeibeamte konnten vor Ort die Situation klären. Sie trafen nahe der Leipziger Straße 2 bis 4 auf einen 35-jährigen Fahrer, der einen verwirrten Eindruck machte. Das beschriebene Fahrzeug war in Zwickau als gestohlen gemeldet . Der 35-Jährige wurde in eine Klinik eingewiesen.

Von bis