Kitzscher

Noch nie in den zurückliegenden zehn Jahren konnte die Freiwillige Feuerwehr Kitzscher auf einen derartig starken Mitgliederzuwachs verweisen, wie 2018. Wehrleiter Marco Baaske verwies bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend darauf, dass ihm auch keine andere Feuerwehr bekannt sei, deren Personal innerhalb eines Jahres um ein Viertel angestiegen ist.

Während die Einsatzabteilung der Kitzscheraner Feuerwehr von 2015 bis 2018 leicht schrumpfte, wuchs ihre Mitgliederzahl von 2017 bis Ende 2018 von 42 auf 54 Kameraden an. Damit hat die vom Wehrleiter vor einem Jahr angekündigte Offensive zur Nachwuchsgewinnung erste Früchte getragen.

Ausbildung der neuen Kameraden steht an

Baaske hob in seinem Bericht diesbezüglich vor allem den erstmals organisierten „Mitmach-Tag“ der Feuerwehr Kitzscher und die Löscheimer-Aktion hervor, die der Truppe zusammen 14 Neuzugänge beschert hätten. Dem standen Austritt und zwei Kameraden gegenüber, die von der Einsatz- in die Alters- und Ehrenabteilung wechselten.

Jetzt steht vor der Feuerwehr die Aufgabe, die neuen Kameraden auszubilden. „Es gilt, zehn Kameraden die Grundausbildung zu ermöglichen beziehungsweise zu organisieren“, sagte der Wehrleiter.

Jugendlicher Zuwachs

Zuwachs gab es auch bei der Jugendfeuerwehr. Deren Mitgliederzahl stieg binnen Jahresfrist von 14 auf 20. Die Wertschätzung gegenüber dem Feuerwehrnachwuchs brachte die Wehrleitung auch dadurch zum Ausdruck, dass die Jugendfeuerwehr erstmals an der Jahreshauptversammlung teilnahm. „Bleibt am Ball und engagiert euch weiterhin aktiv in der Jugendfeuerwehr“, rief Marco Baaske den Kindern und Jugendlichen zu. „Später würden wir uns freuen, euch in der Einsatzgruppe begrüßen zu dürfen.“

Die Zahl der Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr Kitzscher war im zurückliegenden Jahr so niedrig wie lange nicht mehr. Zwanzigmal wurden die Kameraden gerufen. Erstaunlich dabei: Im trockenen Hitzesommer 2018 hatte die Kitzscheraner Feuerwehr nur zweimal mit Feldbränden zu tun. Davon kam sie einmal gar nicht zum Einsatz, weil der Landwirtschaftsbetrieb die Situation selbst unter Kontrolle gebracht hatte.

Das Weihnachtsbaumfeuer 2018 in Kitzscher. Quelle: Bert Endruszeit

Auch beim zweiten, etwas größteren Feldbrand lobte Baaske die Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsbetrieb. „Da zeigt es sich wieder, wie wichtig eine gut funktionierende Kommunikation und gegenseitige Wertschätzung ist“, sagte der Wehrleiter. Ebenso hob er die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen LZB (Landtechnisches Zentrum Borna) in Kitzscher hervor. Das stellte mehrfach Flächen und Material für Übungen und Ausbildung zur Verfügung.

Auch bei der geringen Zahl von Einsätzen setzte sich 2018 ein Trend der letzten Jahre fort: Die Feuerwehr hat häufiger mit technischen Hilfeleistungen als mit Brandbekämpfung zu tun. Die waren, wie Baaske sagte, weitgehend unspektakulär. wobei er in seinem Bericht eine Befreiung einer Person aus einem Aufzug mit Schmunzeln hervorhob: Manchmal sei es hilfreich, wenn man in den eigenen Reihen „einen Kerl wie einen Baum hat“. Mirko Lorenz habe die Person nach mehreren gewaltlosen Versuchen befreien können.

Neue Einsatzkleidung durch höhere Förderung

Zum Jahresende freuten sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kitzscher über neue Einsatzkleidung, die mehr Beweglichkeit und Sichtbarkeit bietet. Deren Anschaffung war ursprünglich innerhalb mehrerer Jahre vorgesehen. Dank einer erhöhten Förderung konnte 2018 schon der größte Teil angeschafft werden. Die restlichen Helme sowie die Einsatzbekleidung für die neuen Kameraden sollen in diesem Jahr beschafft werden.

Auch neue Einsatzkleidung für die Jugendfeuerwehr ist bereits bestellt worden. Was aus Sicht von Marco Baaske den Kreis zur Nachwuchsgewinnung schließt: „Machen wir uns doch nichts vor, junge Leute und Kinder locke ich doch nur mit moderner und zeitgemäßer Bekleidung hinterm Ofen vor.“

Von André Neumann