Pegau

Ordentlich geknallt hat es am Sonnabend zum Altstadtfest in Pegau. Nicht, dass es Ärger gab, es handelte sich nur um die Vorführung des Königlich-Sächsischen Chevauleger-Regiments, das mit Kanone und Gewehren am Schwanenteich ohrenbetäubend auf befreundete Vereinsmitglieder schoss, die dort ebenfalls in historischen Uniformen mitspielten.

Eine Marketenderin des Pegauer Vereins hatte vorsorglich Ohrenstöpsel an die Zuschauer verteilt, bevor die Soldaten der preußischen Armee zusammen mit Franzosen gegen die Russen stürmten. Es wurde übrigens echtes Schwarzpulver verwendet.

Ohrenbetäubend: Das Königlich-Sächsischen Chevauleger-Regiment beim Schießen am Schwanenteich. Quelle: Katja Senier

Pegau im Zeichen des Mittelalters

Überhaupt stand in Pegau am Wochenende fast alles unter dem Zeichen des Mittelalters. Neben unzähligen Verkaufs- und Vereinsständen, wie etwa dem der örtlichen Rassekaninchenzüchter oder dem der Pension Seegeler Heil- und Wunderbrunnen mit Wildblumen- und Honig, belebten historisch gekleidete Gaukler, Spielleute, Burgfräuleins und Soldaten das Bild. Kinderspiele von anno dazumal, Bogenschießen, Eierwerfen, Postkutschenfahrten, Riesenseifenblasen, handgebrauter Johannisbeerwein und alte Schmiedekunst versetzten die Besucher vor der wunderschön erhaltenen Pegauer Altstadt um Jahrhunderte zurück.

Alle Mann auf Gefechtsstation: Das Königlich-Sächsische Chevaleger-Regiment bei der Vorführung. Quelle: Katja Senier

Eine besondere Attraktion war das kleinste, handbetriebene Riesenrad der Welt von 1600, ein hölzernes Gestell von etwa vier Metern Höhe, an dem sechs kleine Schaukeln hängen. Zwei Männer müssen es drehen.

Betrieben von Muskelkraft: das kleinste Riesenrad der Welt. Quelle: Katja Senier

Melanchthon bewirbt Birne

Sogar Melanchthon konnte man treffen: Pfarrer Thorsten Reiprich schritt mit Samtmütze und Talar einher, aber nicht um zu predigen oder sich mit Katholiken herumzustreiten, sondern um die legendäre Melanchthon-Birne zu bewerben. Die hatten die Pegauer zusammen mit einem Nachfahren des berühmten Herrn Ribbeck vom Havelland nach intensiven Recherchen wiederbelebt. Melanchthon hatte einst auf dem Weg von Wittenberg zu Kurfürst August bei einem Pfarrer in Jessen Mittagsrast gehalten. Es war Dezember und nicht viel Süßes zu bekommen. Aber der Pfarrer kredenzte ihm eingelegte Birnen, von denen Melanchthon so begeistert war, dass er sich 24 Stöcke davon mitnahm.

Warb für Birnen: Pfarrer Thorsten Reiprich als Melanchthon. Quelle: Katja Senier

Lange Zeit hieß es, diese Birnensorte sei verschollen, aber die wiederentdeckte „Römische Schmalzbirne“ gilt nun offiziell als das Melanchthon-Original. Dieses Jahr trugen die 2010 in Pegau gepflanzten Bäumchen zum ersten Mal richtig Früchte, und der evangelische Jugendkreis hatte daraus leckere Drinks mit Namen wie „Adam und Eva“ gemixt.

Zu Gast in Pegau: eine historische Postkutsche. Quelle: Katja Senier

Viele Facetten des Mittelalters

Auch alte Handwerkskunst war zu bewundern. Die Historiengruppe 1475 hatte im Hof des Kirchplatzes 7 ein spätmittlelalterliches Lager aufgeschlagen. Zu sehen war das Leben einer Handwerkerfamilie mit all den Facetten der damaligen Zeit. Nadelmacher, Wippbogendrechsler, Heiligenbildmaler, Kettenhemd- und Würfelmacher zeigten alte Kunst, ebenso eine Stickerin.

Spaß für Kinder: Riesenseifenblasen entstehen. Quelle: Katja Senier

Von Würzburg zurück nach Pegau

Und von überallher erklang Musik: Die Spielleute vom Duo „Liedfass“ und die „Nachtvögel“ marschierten musizierend durchs Publikum, und in der „Alten Post“ sang Alleinunterhalter Tommy bekannte Schlager. Zur „Alten Post“ führt ein bemalter Durchgang aus Fachwerk in einen Hinterhof mit einem sehenswerten, uralten Laubengang. Dort wohnt ein Sohn des ehemaligen Pegauer Bürgermeisters Peter Bringer, der die „Alte Post“ mit viel Liebe und Handarbeit im ursprünglichen Zustand zu erhalten versucht.

Seine Schwiegermutter wiederum ist die Künstlerin Claudia Bringer, die zwar in Pegau aufgewachsen ist, aber seit 30 Jahren in Würzburg lebt. Jedoch kommt sie immer wieder gern nach Pegau zurück und bietet ihre Kunst, fein gearbeitete Keramikschalen, -engel und -skulpturen, an.

Kam von Würzburg nach Pegau: Künstlerin Claudia Bringer mit ihrer Keramik. Quelle: Katja Senier

Die gut erhaltene, mittelalterliche Innenstadt Pegaus ist eigentlich sowieso einen Besuch wert. Mit dem Altstadtfest, der größten Pegauer Veranstaltung neben dem Karnevalsumzug, präsentierte sich die Stadt mit einem gelungenen Mix aus Neuzeit und Historie und viel Kunst, Musik und Leckereien, bei dem jeder auf seine Kosten kam.

Von Katja Senier