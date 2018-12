Borna

Immer wieder Don Quichotte, der Ritter mit der unterstellt traurigen Gestalt: Auf Jürgen Raibers farbigen Holzschnitten, die bis Anfang Januar noch im Bornaer Landratsamt ausgestellt sind, ist die Gestalt des Mittelalters samt Knappe in verschiedenen Varianten zu sehen. Am 18. Dezember, 16 Uhr, lädt der Künstler, der in Mölbis arbeitet und zu Hause ist, zu einer kleinen Finissage ein. Sie findet im zweiten Obergeschosses des Hauses 2 in der Stauffenbergstraße in Borna statt.

Der Misserfolg, mag der Betrachter der Quichott’schen Szenerie messerscharf schließen, ist schon Programm angesichts der hölzernen Gaule, auf die beide förmlich gesteckt scheinen. Oder verkalkuliert sich der vorschnell Urteilende, weil die sagenhaften Kerle gekonnt etwas vorspielen, vorspiegeln.

Der Künstler Jürgen Raiber aus Mölbis. Quelle: privat

Nicht auszuschließen gar, dass sie unbezwingbar, weil nicht von dieser Welt sind. Verstärkt werden die verschiedenen Lesarten der Blätter durch die Farbigkeit, durch das gewittrige Blau, das gebrannte Rot. Selbst wenn der Gang in der Behörde nur bedingt Galerie-Atmosphäre aufkommen lässt, es lohnt, sich zu vertiefen.

Fortführung des Figürlichen vom Drei- ins Zweidimensionale

Zumal Quichotte und Knecht nicht allein daherkommen. Diese Holzschnitte sind Raibers Fortführung des Figürlichen vom Drei- ins Zweidimensionale, ein eher ungewöhnlicher Weg, den er aber häufig verfolgt. Etwa bei den gedrungenen, gnomenhaften Gestalten mit den tief gezogenen Hüten, so kindlich-unbedarft wie düster-irritierend.

Eines der Werk des Mölbiser Künstlers Jürgen Raiber im Landratsamt. Quelle: privat

Aus E.T.A. Hoffmanns Texten könnten sie stammen, Bild-Sequenzen, die an Innerem, noch nicht Ausformuliertem rühren. Sujets wie Materialien mehrfach zu verwerten, Motive immer weiter zu treiben in einer künstlerischen Auseinandersetzung, die nichts Beiläufiges hat, die Arbeit macht und Schwielen – äußerliche wie innerliche – , das ist Jürgen Raiber eigen. „Irgend etwas kommt mir wieder zwischen die Finger. Das greife ich erneut auf, entwickle es fort“, sagt er. Ausstellungen wie die in Borna oder jene in der Schaddelmühle an der Mulde im Jahr zuvor beweisen es.

Absolvent der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst

Xylon, der Internationalen Vereinigung der Holzschneider, gehört der 61-Jährige seit einem Vierteljahrhundert an. Holzschnitte sind dem Absolventen der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst – und Meisterschüler von Werner Tübke, der eine ganz andere Handschrift pflegte – seit jeher ein wichtiges Medium, auch wenn vielen seine Skulpturen aus Holz und Beton geläufiger sind. Wer hinaufsteigt zur Ausstellung, kommt an einigen von ihnen vorbei: Nach dem Umbau der ehemaligen Kasernen zum Behördenkomplex erwarb das Landratsamt einige Figuren. Sie stimmen den Besucher der Finissage ein.

Darüber hinaus sind Arbeiten Raibers zurzeit in der 35. Grafikbörsen-Ausstellung im Museum für Druckkunst in der Leipziger Nonnenstraße zu sehen.

Von Ekkehard Schulreich