Monochrom – neue Fotoausstellung in der Bornaer Volkshochschule

Borna. Monochrom heißt einfarbig. Unter diesem Motto gingen die Mitglieder des Bornaer Fotoclubs Lux, der an der Volkshochschule Leipziger Land ansässig ist, auf die Suche nach Motiven. Diese präsentieren sie nun alles andere als eintönig. Am Dienstagabend feierten die elf Fotografen mit etwa 40 Gästen ihre Vernissage zum Ausstellungsbeginn. In sanften Grautönen über strahlendes Blau, intensive Rot- und Orangetöne bis hin zu sattem Grün finden sich auf dem Gang der Bornaer Volkshochschule insgesamt 56 Fotografien, die immer wieder überraschen. „Wow. Ich erkenne das Motiv sofort, wäre aber nie darauf gekommen so eine Aufnahme zu machen“, staunt VHS-Mitarbeiter Melvin Rietz, der in seiner Freizeit auch gern zur Kamera greift.

Anja Brandt leitet den Fotoclub, hat viele der Motive, die nun ein Jahr ausgestellt werden, selbst geschossen. Sie erzählt, dass das Thema der Ausstellung aus einem clubinternen Fotowettbewerb hervorgegangen ist. „Da ist klar geworden, dass jeder schon einmal monochrom fotografiert hatte – bewusst oder unbewusst“, erinnert sie sich. Insgesamt standen knapp 100 Motive zur Verfügung, aus der gemeinschaftlich eine Auswahl getroffen wurde. Und die überzeugt Fotoclubmitglieder wie Besucher – und den Chef persönlich. „Ich finde, das ist eine der besten Ausstellungen bisher“, lobt Ralph Egler, Chef der Volkshochschule Leipziger Land. Außerdem bezeichnet er den Fotoclub als Besonderheit in der Volkshochschullandschaft. „Es gibt keine Dozenten, keine festen Kurse. Aber die Volkshochschule verbindet. Es ist eine andere Form des gemeinsamen Lernens.“

Von Nathalie Helene Rippich