Borna. Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten: So könnte der Sonntag in Borna auch überschrieben sein, denn ab 18 Uhr zeigen zahlreiche Stuntmen, was sie alles drauf haben, wenn sie denn nur vier Räder unter sich haben. Und da spielt es keine Rolle, ob die fahrbaren Untersätze auf nur zwei Reifen – also in Schräglage – unterwegs sind, ob das Gefährt brennt oder ob Motorradprofis über sie hinwegfliegen. Egal ist zudem, mit welchen Dimensionen die Wagen aufwarten. Monstertrucks sind genauso zu erleben wie schrottreife Autos, die nach der „Behandlung“ durch die Riesen hinterher vermutlich nicht mehr einen einziges Mucks von sich geben.

Um 18 Uhr beginnt das Spektakel auf der Freifläche an der Ecke Sachsenallee / Breiter Teich. Zu sehen sind Aufsehen erregende Stunts mit viel Feuer, viel Tempo und zahlreichen Nummern in der Luft.

Von Julia Tonne