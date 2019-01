Kitzscher/Rötha

Das Ausstellungsjahr im Heimatmuseum in Kitzscher beginnt mit Malerei. Verschiedene künstlerische Handschriften, unterschiedliche Techniken und eine breite Palette von Motiven bestimmen die erste Schau, die der Heimatverein 2019 präsentiert. Am Sonntag 14 Uhr wird sie im Museum im Seitengebäude des Rathauses von Kitzscher eröffnet. Der Titel lautet: „Malen, gestalten, kreativ sein“.

Das alles dürfen die Montagsmaler aus Rötha für sich in Anspruch nehmen, eine Gruppe von Hobbymalern, die sich seit vielen Jahren alle 14 Tage montags (daher der Name) im Mehrgenerationenhaus von Rötha trifft. „Ganz zwanglos“, wie Ursula Tscheschke sagt.

Aquarell-, Acryl- und Bierdeckel-Malerei

Sie wohnt in Kitzscher und macht seit vier Jahren bei den Montagsmalern mit. Zu der Gruppe gehören derzeit acht Frauen und zwei Männer. Sie malen in Acryl oder mit Aquarellfarben, einige, sagt Ursula Tscheschke, würden sich auch in Öl versuchen. Ein Mitglied der Gruppe fröne der Bierdeckelmalerei.

Bei den Treffen malt jeder das, „was er gerade angefangen hat“. Die Teilnehmer geben sich gegenseitig Tipps und Anregungen, schauen sich über die Schultern, gehen gemeinsam ihrem Hobby nach. Zur am Sonntag beginnenden Ausstellung in Kitzscher, kündigt Ursula Tscheschke an, werde jeder aus der Gruppe vier bis fünf Bilder beisteuern.

Auch Blumen gehören zu den vielfältigen Motiven, die ab Sonntag im Heimatmuseum Kitzscher gezeigt werden. Dieses Bild stammt von Ursula Tscheschke. Quelle: privat

Die Besucher dürfen auf ganz unterschiedliche Motive gespannt sein. „Landschaften, Tiere, Blumen, Porträts und vieles mehr“, zählt die Kitzscheranerin auf. Ganz besonders schwärmt sie von einem Bild von Helene Fischer, das eine Frau aus der Gruppe gemalt hat. Auch das werde in der Schau zu sehen sein.

Ausstellung eröffnet am Sonntag 14 Uhr

Die Ausstellungseröffnung, bei der einige der Montagsmaler sich auch persönlich ihrem Publikum vorstellen werden, beginnt am Sonntag 14 Uhr, geöffnet ist das Museum bis 17 Uhr. Die Ausstellung „Malen, gestalten, kreativ sein“ ist danach bis zum 10. März immer sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Von André Neumann