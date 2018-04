Pegau/Audigast - Motorradfahrer auf B2 verletzt – Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonnabend auf der B2 zwischen Audigast und Pegau ereignet hatte. Gegen 14 Uhr war dort ein weißer VW Caddy in Richtung Zeitz unterwegs. Zwischen den Ortschaften, kurz vor einer Doppelkurve, überholte der Fahrer des VW mindestens einen weiteren Pkw und missachtete dabei das entgegenkommende Motorrad Honda Varadero eines 52-Jährigen. Der Motorradfahrer kam infolge des Überholmanövers von der Fahrbahn ab, stürzte in die Straßenböschung und musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer des VW fuhr indes unerkannt weiter.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Tel. 0341/255 28 51 (tagsüber) sonst 2552910, zu melden.

Von thl