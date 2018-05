Pegau

Ein 43-Jähriger befuhr mit seinem grünen Ford Fiesta am Montagnachmittag die S68 von Großstorkwitz in Richtung Zwenkau. Kurz nach dem Ortsausgang wollte der 43-Jährige nach links in die Dorfstraße abbiegen, achtete dabei nicht auf einen herannahenden Motorradfahrer (52), der zum Überholen des grünen Fords ansetzte – es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer.

Durch die Kollision kam der 52-Jährige zu Fall und verletzte sich. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3000 Euro, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit.

Von thl