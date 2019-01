Groitzsch/Berndorf

Kleine Schritte führen auch ins Ziel. Nach diesem Prinzip arbeitet seit Jahren der Verein Wassermühle Neuseenland in Berndorf. Die Mitglieder des Vereins haben es sich zur Aufgabe gemacht hat, den historischen Mühlenhof an der sächsisch-thüringischen Landesgrenze zwischen Groitzsch und Lucka vor dem baulichen Verfall zu retten und inhaltlich mit Leben zu füllen. Mit wenigen finanziellen Mitteln, aber viel Eigeninitiative und Mut versteht sich der zehnköpfige Verein erfolgreich aufs Kleine-Brötchen-Backen und erzielt damit beachtliche Fortschritte.

Bereits saniert und eine Augenweide geworden ist das ehemalige Stallgebäude an der Stirnseite. Umgeben von alten Bäumen und der begehbaren Tanzlinde empfängt es den Mühlenhofbesucher mit seinem speziellen Charme.

Die Tanzlinde an der Wassermühle Berndorf ist eine Besonderheit in dieser Region. Inmitten des Baumes kann nicht nur gefeiert, sondern auch standesamtlich geheiratet werden. Quelle: Kathrin Haase

Das Haus beherbergt ein gemütliches Café im Erdgeschoss – es öffnet wieder am ersten Aprilwochenende und bietet dann jedes Wochenende frischgebackenen Kuchen, Getränke und warme Gerichte an. Daneben gibt es die Porstube für kleine Feierlichkeiten und standesamtliche Trauungen, einen Veranstaltungsraum in der ersten Etage und ein gemütliches Bettenlager mit bis zu 26 Schlafplätzen im Dachgeschoss. Letzte Handgriffe in der kleinen Ferienwohnung mit Küche, Toilette und Dusche unterm Schrägdach sind vergangenes Jahr abgeschlossen worden.

Blick ins Café der Mühle Berndorf. Quelle: Kathrin Haase

"Wir möchten jetzt verstärkt Schulklassen und Kindergruppen ansprechen, bei uns zu übernachten und zu feiern", haben sich die Vereinsvorsitzenden Iris Barthel und Thomas Hofmann vorgenommen. Der Hof und die ländliche Umgebung mit ihren vielen Freizeitmöglichkeiten – vom Escape-Raum auf dem Mühlenhof, Alpaka- und Eselwanderungen, dem geologischen Lehrpfad Hohendorf und dem Großstolpener Badesee ganz in der Nähe, Bastelangeboten in der Fabelwerkstatt Hohendorf, Tischtennisplatte, Trampolin und Schatzsuche für Kinder – bieten sich geradezu für Klassenfahrten an. Schulen aus Chemnitz, Halle und Altenburg gehören längst zu den Stammgästen in Berndorf und haben sich auch für dieses Jahr wieder angemeldet.

Tierische Verstärkung

Iris Barthel spinnt den Faden aber noch weiter und möchte Vereinen, Sportgruppen, Chören und Bands den Hof schmackhaft machen und ihn für Probenlager oder Ausflüge zur Verfügung stellen. "An den Wochenenden sind wir gut ausgelastet mit Hochzeiten, Firmenjubiläen und Familienfeiern", sagt die junge Frau aus Langenhain. "Aber unter der Woche könnte ein bisschen mehr los sein. Das möchten wir stärker in den Mittelpunkt rücken."

Als neues Zugpferd im wahrsten Sinne des Wortes möchten sich die Berndorfer tierische Verstärkung auf den Hof holen. Ein Pony soll den beiden Eseln Paul und Emil sowie Hängebauchschwein Bernd bald Gesellschaft im Stall leisten. "Hintergrund ist, dass wir neben den Eselwanderungen künftig auch Ponyreiten anbieten möchten."

Die Esel Paul und Emil erwarten bald Verstärkung durch ein Pony. Bei Dreharbeiten für die ARD-Serie "In aller Freundschaft" standen die beiden Vierbeiner auch vor der Kamera. Quelle: Kathrin Haase

Baulich steht in den nächsten Jahren das Mühlengebäude selbst mit der Mühlentechnik im Vordergrund. Auch hier muss sich der Verein auf Kaffeebohnenschritte einstellen, denn Fördermittel oder die Aufnahme eines Kredites bleiben weiterhin Utopia. "Wir müssen einfach Prioritäten setzen", gibt die Vorsitzende nicht so schnell auf, "und das Wichtigste sind nun mal das Dach, die Fachwerkwände und die Blockbohlenstube. Vielleicht kann ich dafür auch die Stiftung Denkmalpflege mit ins Boot holen." Denkbar seien in dem Hauptgebäude eine Ferienwohnung für bis zu zwölf Personen im Obergeschoss. Noch in diesem Jahr soll dafür die Elektrik installiert werden. Für das Erdgeschoss gebe es dagegen noch keinen konkreten Pläne.

Veranstaltungen in der Wassermühle geplant

Das Kulturdenkmal Wassermühle lädt auch 2019 wieder zu mehreren Veranstaltungen auf den Vierseitenhof. Bereits zum vierten Mal findet das Balkanfest mit Live-Bands am 24. August statt, fest geplant ist ebenfalls das Zilp-Zalp-Festival für Freunde der elektronischen Musik am 10. August sowie das Apfelfest im September. Dann reist der Leipziger Landschaftsgestalter Andreas Richter mit seiner mobilen Apfelquetsche an und verarbeitet die gesammelten Äpfel und Birnen der Gäste zu Direktsaft.

Die kleine Ferienwohnung im Dachgeschoss ist mit Küche und mehreren Betten ausgestattet. Quelle: Kathrin Haase

Von Kathrin Haase