Den Preis für wissenschaftliche Abschlussarbeiten hat die Zukunftsstiftung Südraum Leipzig an Lukas Sroka verliehen. Der Student beschäftigte sich in seiner Masterarbeit mit dem Modellvorhaben Muldental in Fahrt, das er auch als Projektsteuerer betreut. Die Auszeichnung wurde beim Sommerfest der Stiftung in der ehemaligen Brikettfabrik Witznitz vergeben.