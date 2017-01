Borna. Nicht klein zu kriegen sind sie, die Sachsen. Die ihnen auf die Gusche und in die Seele schauende Dichterin Lene Voigt ebenso wenig – und die Mundartbühne Borna, die sich sächsischer Dichtung und Lebensart verschrieben hat, gleich gar nicht. Nach dem zehnjährigen Bühnenjubiläum anno 2016, das dem Ensemble Auftritte und Zuspruch in nicht gekanntem Maß bescherte, hat die um Wortwitz nie verlegene Truppe um Inge Steitmann schon wieder jede Menge Termine im Kalender stehen.

Theater zu spielen, Menschen mit dieser besonderen Zwiesprache Freude zu machen, Brücken zu bauen zwischen ihnen, das sei auch für die Macher ein Genuss – „und gut für die Seele“. Egal ob die Klassiker-Adaption „Wilhelm Dell“ oder Kurzweiliges der Voigt, subsummiert unter dem launigen Titel „Hammses schon geheert“: Das Lachen, das Kopf und Herz frei macht, ist auf beiden Seiten. Keine Veranstaltung ist wie die andere, jede lebt von der Energie, die auf das Publikum übergreift und von ihm zurückkommt.

Kein Wunder, dass die Bad Lausicker Medianklinik die Mundartbühne halbjährlich einlädt. Zu den anderthalb Dutzend Auftritten, für die das Ensemble allein bis zum Sommer bereits fest gebucht ist, gehören jener vor Groitzscher Senioren ebenso wie der in Dreiskau-Muckern in einer ehemaligen Tischlerei. Selbst über die Landesgrenze hinaus geht es, nach Altenburg, wo die Orangerie einen stilvollen Spielort abgibt.

„Das Beeindruckendste im vergangenen Jahr war unser Auftritt vor der Krebs-Selbsthilfegruppe Groitzsch-Pegau“, sagt die Wahl-Kohrenerin Steitmann. Mit einem Programmquerschnitt aus einem Jahrzehnt habe man Vergnügen stiften und ermutigen können. Das zu spüren, sei allen Mitspielern – sie sind in Borna, Böhlen, Greifenhain zu Hause – wichtiger als eine Gage, weshalb man nicht nur in diesem Falle zu einer Benefizvorstellung eingeladen hatte. Eine solche gab es am Beginn der Adventszeit zudem in Prießnitz, allerdings in kleinerem, beinahe pittoreskem Rahmen: Die Mundartbühne spielte im 300 Jahre alten Bauernrathaus, ein Bau- und Kulturdenkmal, das ein neu gegründeter Verein bewahren möchte. „Der Verein muss erstmal auf die Beine kommen“, so Steitmann. Die Bühne leistete ihren spezifischen Beitrag dazu; dass zusätzlich Bänke herangeschafft werden mussten, verwunderte nicht wirklich. Weiterer Höhepunkt: die Jubiläumsparty auf dem Lindenvorwerk.

So wie die sächsische Sprache weder altert noch aus der Mode kommt, empfinden die Theatermacher ihr Spiel als einen Jungbrunnen. Dass der auch von neu für die Bühne zu erschließenden Texten gespeist werden muss, versteht sich. Eine Hürde stellt das nicht dar, nicht nur aufgrund des schriftstellerischen Fleißes von Lene Voigt, die den Sachsen einen reichen, für viele nur in Ansätzen erschlossenen Fundus hinterließ. Bodenständiges, Erzählenswertes, Amüsantes aus der Region findet die Mundartbühne ebenfalls in Texten, die in ihrem Ursprung gar keine Literatur sind – es aber werden könnten, sagt Inge Steitmann, ohne Näheres verraten zu wollen. Man gehe daran, Ungehörtes und Unerhörtes für die Theaterbretter aufzubereiten. Schließlich seien zehn Jahre Mundartbühne zwar ein Jubiläum, allerdings das denkbar bescheidendste.

Einen Namen macht sich das Ensemble zunehmend auch im Muldental. Der Colditzer Fotograf Günther Spiegel, der die Akteure vor Jahren bei einem Gastspiel kennenlernte, begleitet ihre Auftritte gelegentlich mit der Kamera. Er war in der Bad Lausicker Reha-Klinik dabei, aber auch im Lindenvorwerk, half bei der Gestaltung eines Flyers. „Was die Truppe leistet, ist großartig – und sie macht es nicht aus Eigennutz“, sagt er. Das verdiene Respekt und Unterstützung – weshalb er eine Auswahl von Fotografien prompt auf der Homepage www.colditz24.de platzierte.

Von Ekkehard Schulreich