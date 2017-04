Borna. Die Bergbaugeschichte und das Reformationsjubiläum sind die beherrschenden Themen, denen sich das Bornaer Museum im Reichstor in diesem Jahr widmet. Damit knüpfen die Museumsmacher an die Schau mit dem Titel „Dorfgeschichten“ an, in der im letzten Jahr die Geschichte abgebaggerter Dörfer wie Breunsdorf und Heuersdorf im Mittelpunkt stand. Dabei waren zahlreiche Besucher in einen Ausstellungscontainer auf dem Gelände des ehemaligen Blauen Hechts am Markt gelockt worden.

Insgesamt zählte das Museum im letzten Jahr 2000 Besucher, sagt Museumsleiterin Gabriele Kämpfner. Hinzu kamen weitere 1000 Leute zu Veranstaltungen und Vorträgen, zu denen das Museum auch in Zusammenarbeit mit der Heimvolkshochschule in Kohren-Sahlis einlud. Dass das Thema Bergbau in einer Einrichtung wie dem Bornaer Museum eine wesentliche Rolle spielt, versteht sich quasi von selbst. „Das ist für uns ein Sammelauftrag, dem wir uns ganz einfach stellen müssen“, sagt die Museumsleiterin. Und ein Thema, das Besucher anlockt. Zu besichtigen war das auch bei der Ausstellung über Novalis. Der Frühromantiker und Philosoph kam durch seinen Brotberuf als Saline-Direktor in Dürrenberg auf der Suche nach Kohle und Torf auch nach Borna. Die Ausstellung über den Mann, der nur 29 Jahre alt wurde, war ein derart großer Erfolg, dass sie bis zum 25. März verlängert wurde.

Das Thema Kohle in seinen Variationen steht deshalb auch in diesem Jahr im Zentrum des Museums. Äußerer Anlass ist die Umsetzung der Heuersdorfer Emmauskirche an den Bornaer Martin-Luther-Platz, der 2017 zehn Jahre zurückliegt. Ein Jubiläum, an dem sich nach Angaben von Gabriele Kämpfner das Schicksal der umgesiedelten Orte gut beleuchten lässt – auch mit Blick auf das Schlagwort „Heimat in Bewegung“, das vor Jahren die örtliche Erinnerungskultur prägte. Es gehe um die Auseinandersetzung mit der Devastierung von Ortschaften, wobei auch die Umgesiedelten zu Wort kommen sollen. Deshalb gehören zu der Schau mit dem Titel „Bewegte Heimat – Zum Umzug der Heuersdorfer Emmauskirche vor zehn Jahren“, die im Kontext des Lutherfestes Ende August eröffnet werden soll und ein Dreivierteljahr zu sehen sein wird, auch Zeitzeugen-Interviews. Um Luther geht es auch bei den museumspädagogischen Angeboten. Dabei studiert Almut Zimmermann, freiberufliche Museumspädagogin, in den Schulferien mit Kindern unter der Überschrift „Denkmal Luther“ ein szenisches Spiel ein. Zudem gibt es ein Detektivspiel, in dem sich die Kinder mit dem Reformator befassen oder den berühmten Aschermittwochbrief ganz wie im 16. Jahrhundert mit Tinte schreiben.

Ein weitere Höhepunkt in diesem Jahr ist die Ausstellung mit Werken von Dietrich Wenzel. Der geborene Kitzscheraner hat seine Kindheit und Jugend in Borna verbracht und war später an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst Schüler von Werner Tübke. Er gehört zu den Künstlern die an Tübkes berühmtestem Werk, dem Monumentalbild „Frühbürgerliche Revolution in Deutschland“ in Bad Frankenhausen, mitgewirkt hat. In Borna sind Stillleben und Porträts von Wenzel ab dem 31. Mai zu sehen.

Von Nikos Natsidis