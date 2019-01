Borna

Ein breites Spektrum decken die monatlichen Vorträge ab, zu denen das Museum Borna auch in diesem Jahr regelmäßig einlädt. Dazu gehören eine Veranstaltung mit dem früheren Vorsitzenden des Heimatvereins des Bornaer Landes, Helmut Hentschel, ebenso wie die seines Nachfolgers Hans Ketzer. Hentschel spricht am 24. April im Bornaer Stadtkulturhaus über „300 Jahre Kürschnerinnung Rötha“, während der Leiter des Volkskundemuseums Wyhra am 15. Mai das Jahr 1919 zum Gegenstand hat.

Hans Ketzer befasst sich mit dem „Bornaer Land im Kontext der Ereignisse vor 100 Jahren“. Auch diese Veranstaltung findet im Stadtkulturhaus statt. Drei Tage später, am 18. Mai, ist zudem ein Zeitzeugengespräch anlässlich der Friedlichen Revolution im Jahr 1989 geplant.

Vortrag über das Bornaer Land 1919

Regionalgeschichte steht am 20. Februar im Blickpunkt. Dann geht es um „Kontinuität im Wandel“. Thema des Vortrages von Martin Baumert im Goldenen Stern ist der Braunkohle-Industriekomplex Böhlen-Espenhain in den Jahren 1933 bis 1965. Mit dem „Bornaer Kasper – einst und heute“ befasst sich der Bornaer Puppenspieler Michael Frank am 20. März im Stadtkulturhaus, während Museumspädagogin Almut Zimmermann am 8. September anlässlich des Tages des offenen Denkmals unter der Überschrift „Moderne Umbrüche in Kunst und Architektur“ zu einer Stadtführung durch Borna einlädt.

Neues zur Herkunft von Wiprecht von Groitzsch

Die Autorin Ingrid Krau stellt am 18. September ihr Buch „Kohle, Öl und Krieg: Eine Biografie“ vor. Darin geht es um die Geschichte der Deutschen Erdöl AG ( DEA), die einst in der Röthaer Straße in Borna residierte. Im November stellt dann Helmut Hentschel „Neues zur Herkunft von Wiprecht von Groitzsch“ vor.

Von Nikos Natsidis