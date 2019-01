Kitzscher

Bis zum 13. Januar läuft noch die aktuelle Weihnachtsausstellung des Heimatvereins Kitzscher im Heimatmuseum am Rathaus. Sie zeigt filigrane Handarbeiten von Christa Woide aus Flößberg. Die 88-Jährige liebt und beherrscht die Occhitechnik, die auch Schiffchenspitze genannt wird und zeigt vielerlei Schmuckelemente aus den zarten Spitzen.

Daneben gehören wie schon seit ein paar Jahren auch selbst gebaute Pfefferkuchenhäuschen zur Ausstellung. Fünf Baumeistergruppen haben sich diesmal beteiligt. Zwar hatte der Heimatverein nur drei Preise für den Wettbewerb um das schönste ausgesetzt. Doch angesichts der liebevollen Arbeiten von Kindern und Geschwisterpaaren zwischen vier und elf Jahren sowie der Konfirmandengruppe der Kirchgemeinde, die eine Kirche aus Lebkuchen baute, entschloss sich der Verein, dass wirklich jeder einen Preis bekommt.

Daher vergaben Heimatvereinsmitglieder auf dem zurückliegenden Weihnachtsmarkt in Kitzscher zwei Eintrittskarten für den Zoo, zwei für das Riff, acht für die Bornaer Schwimmhalle und zwei Bälle an Sieger und Platzierte.

Die Konfirmandengruppe der Kirchgemeinde hat eine Kirche aus Lebkuchen gebaut. Quelle: André Neumann

Die Weihnachtsausstellung ist die letzte von acht Ausstellungen, die der Heimatverein im vergangenen Jahr organisierte. Bis kurz vor dem Jahreswechsel hatte man reichlich 930 Besucher gezählt und gehofft, die 1000er-Marke zu knacken. Die am besten besuchte Schau war die mit DDR-Spielzeug aus der Sammlung von Frank Bisser aus Mylau. Zwischen Anfang Juni und Mitte Juli seien an den Öffnungstagen rund 170 Besucher in die Ausstellung gekommen, sagt Heimatvereinsvorsitzender Franz Waberzeck.

Verein hofft wieder auf Unterstützung der Stadt

Wie es mit den Öffnungszeiten in diesem Jahr weitergeht, ist noch nicht geklärt. Vorläufig wird das Museum nur an den Sonntagen von 14 bis 17 Uhr Besucher empfangen. Mehr kann der Heimatverein mit seinen 23 Mitgliedern nicht absichern. Die weiteren Öffnungszeiten ließen sich bislang nur realisieren, weil die Stadt einen geringfügig beschäftigten Mitarbeiter dafür einsetzte – dessen Stelle ist ausgelaufen.

Eine ähnliche Situation gab es schon einmal im Jahr 2015. Auch jetzt, davon geht Waberzeck aus, bemühe sich die Stadtverwaltung um Ersatz für die ausgelaufene Stelle. Seit der Wiedereröffnung des Museums nach der Rathaussanierung im Mai 2017 gab es bis ende 2018 jeweils mehrere Öffnungstage pro Woche.

Nächste neue Ausstellung eröffnet am 20. Januar

Die wünscht sich der Verein auch jetzt wieder, braucht dafür aber die Unterstützung der Stadt. Immerhin sollen in diesem Jahr nach jetzigem Stand sieben Ausstellungen angeboten werden. Den Anfang machen ab dem 20. Januar (Eröffnung 14 Uhr) Bilder der künstlerischen Hobbygruppe „Montagsmaler“ aus Rötha.

Darüberhinaus dürfen sich die Freunde des Kitzscheraner Museums auf DDR-Spielzeug eines anderen Sammlers freuen, auf eine weitere Schau mit Malerei, natürlich wieder auf Arbeiten der Kinder aus der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ und auf Handarbeiten von Bewohnern des Seniorenheims „Am Schwarzholz“, auf Fotos von Natur und Mensch, und auf ferngesteuerte Fahrzeugmodelle, die schon einmal um den Jahreswechsel von 2017 auf 2018 für viel Interesse gesorgt hatten.

Jahreswechsel auf dem Aussichtsturm der Halde Trages

Neben den Ausstellungen stehen noch etliche weitere Vorhaben auf der Jahresliste des Heimatvereins Kitzscher. Darunter wieder die öffentliche Frühlings- und Herbstwanderung, Unterstützung bei der 7-Seen-Wanderung an der Verpflegungsstelle in Thierbach und Hilfe bei Kitzscheraner Festen. Besonders für die Wanderung aber auch für alle anderen Ausflügler wollen Vereinsmitglieder auch in diesem Jahr wieder den Weg auf der Halde Trages zwischen Aussichtsturm und Thierbach pflegen sowie den Abschnitt zwischen Steinbach und der Halde.

Auf und mit dem 33 Meter hohen Aussichtsturm begann übrigens auch das neue Jahr für den Vorsitzenden des Heimatvereins Kitzscher und rund zwanzig weitere Wanderfreudige. Sie verbrachten den Jahreswechsel auf dem Aussichtsturm. Franz Waberzeck entnahm der Kassette neben dem Turm das Gipfelbuch und legte ein neues, das mittlerweile fünfte hinein.

Von André Neumann