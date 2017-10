Musical und neuer Lutherbaum zum Reformationsjubiläum in Pegau

Pegau/Elstertrebnitz. Als Ab­schluss des Lutherjahres zum 500. Jubiläum der Reformation feiert das Kirchspiel Pegau am Sonntag, 29. Oktober, ein Fest. Los geht es mit Reformationsgottesdiensten in der Lutherkirche Elstertrebnitz, der St.-Leonhardi-Kirche Großstorkwitz (je­weils ab 9 Uhr) sowie in der Laurentiuskirche Pegau (10.15 Uhr). Im Anschluss ist vorgesehen, in der Stadt einen Lutherbaum zu pflanzen. Das erfolgt gegen 11.30 Uhr am Ferdinand-von-Rayski-Platz/Ecke Lindenstraße. An der Aktion wirken der Posaunen- und der Kirchenchor sowie die Stadtverwaltung mit.

Höhepunkt des Reformationsfestes wird dann die Aufführung des Musicals „Mönsch Martin“, die 16 Uhr in der Pegauer Kirche beginnt. Die Inszenierung ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kurrenden Pegau, Borna und Kohren-Sahlis mit dem Schulchor des Bornaer Gymnasiums „Am Breiten Teich“ und der Musik- und Kunstschule „Ottmar Gerster“ sowie Darstellern aus den Kirchgemeinden. Die Leitung hat Kirchenmusikdirektor Jens Staude inne. Die Lieder wie Ablass-Blues, Thesen-Rap und Bibelübersetzer-Samba haben Ohrwurmpotenzial, findet Pfarrer Torsten Reiprich.

