Neukieritzsch/Velleron

Unverschämt braun sind sie alle geworden – die Künstler vom Musikverein Neukieritzsch-Regis. Die Besucher des Leipziger Musikpavillons konnten sich davon erst am Sonntag überzeugen. Und die Bräune kommt nicht von ungefähr. Eine Woche lang hatten Flöter, Schlagzeuger, Spieler von Posaunen und Saxophonen sowie Trompeter zahlreiche Gelegenheiten, Sonne zu tanken. In Frankreich. Genauer: in Velleron nahe Avignon in der Provence, wo das französische Partnerorchester „Association Musicale de Velleron – Le Fraisier“ angesiedelt ist.

Partnerschaft besteht seit 14 Jahren

Erst wenige Tage ist es her, dass die Neukieritzscher bei den „Erdbeeren“ zu Gast waren. Wieder einmal, denn die Partnerschaft besteht seit nunmehr 14 Jahren. Kein Wunder also, dass jeder jeden kennt, enge Freundschaften bestehen, gemeinsame Unternehmungen das A und O sind. Und derer gab es kürzlich viele – bei 36 Grad Celsius. Die französischen Gastgeber hatten ein Programm zusammengestellt, das keine Wünsche offen, aber noch ausreichend Zeit für Proben und Konzerte ließ.

Die Posaunisten aus Neukieritzsch bringen die Instrumenten in Stellung. Quelle: Julia Tonne, Micha Raupach

18 Stunden Busfahrt lagen hinter den Musikern, als sie Montagmittag im Örtchen Châteauneuf-de-Gadagne nahe Velleron ihre Herberge bezogen. Das Wichtigste war schnell ausgepackt: Instrumente, Notenmappen, Notenständer. Die erste Probe folgte denn auch prompt, nur keine Zeit verlieren. Rund 50 Musiker kamen zusammen, spielten nach ausgiebigem Hallo und etlichen Umarmungen gemeinsam Titel wie Melodies de la France, die Ode an die Freude, ein Abba- und Disney-Medley, legten Udo-Jürgens- und Karel-Gott-Melodien auf. Nach drei Stunden Probe folgte der offizielle Teil des Besuchs. Mit von der Partie waren nicht nur die jeweiligen Vereinsvorsitzenden Hartmut Stumpf und Christian Marcellin, sondern auch die Dirigenten André Bauer, Matthias Büttner, Magali Lantin und Sarah Gaucher.

Kommunen unterstützen Treffen der Orchester

Der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel und Gerald Lantin, Gemeinderat in Velleron, halten das Steuer in ruhigem Fahrwasser. Quelle: Julia Tonne, Micha Raupach

Auch Neukieritzschs Bürgermeister Thomas Hellriegel hatte die zweite Ferienwoche genutzt, um nach Frankreich zu reisen. „Musik verbindet – schließlich ist die Städtepartnerschaft zwischen Velleron und Neukieritzsch ein Ergebnis der Treffen der beiden Orchester“, machte er deutlich. Für Gerald Lantin, Gemeinderat in Velleron, ist der Austausch „der beste Weg, um zu zeigen, wie Europa gelebt werden kann“. Dass auch in den kommenden Jahren weitere Treffen stattfinden, steht für ihn außer Frage. „Das zeigt sich schon daran, wie viele Jugendliche musizieren und wie gut sie sich untereinander verstehen.“ Davon, dass die gegenseitigen Besuche in Velleron und in Neukieritzsch weitergehen werden, ist auch Stumpf fest überzeugt. „Wir haben auf beiden Seiten so viele junge Leute, dass der Austausch für die nächsten Jahre gesichert ist.“ Zumal die Nachwuchsmusiker unglaublich motiviert seien und viele Freunde gefunden hätten – über rund 1300 Kilometer hinweg.

Gemeinsame Ausflüge auf dem Programm

Eine Bootsfahrt, die ist lustig und gehört zum Programm des Orchestertreffens in Frankreich. Quelle: Julia Tonne, Micha Raupach

Von Anfang an unterstützt das deutsch-französische Jugendwerk die Orchester-Partnerschaft, auch wieder diese einwöchige Reise. Höhepunkte der Tour: Konzerte in Velleron im Rahmen des Sorgue-Festivals und in Châteauneuf-de-Gadagne. Spannend für die Neukieritzscher war zudem die Fußball-Weltmeisterschaft, bei der sich schließlich Frankreich den Titel holte. Zwar wurde schon der Sieg im Halbfinale ausgiebig von Gästen und Gastgebern gefeiert, allerdings blieb kaum Zeit, um das Spiel zu verfolgen. Der Grund: Proben. Dabei hatte Hellriegel schon nach der ersten Probe betont, mitnichten gehört zu haben, dass beide Orchester ein Jahr lang nicht gemeinsam musiziert hätten. Das sahen die vier Dirigenten etwas anders. „Da ist schon an der einen oder anderen Stelle noch zu feilen“, erklärten deutsche wie französische Orchesterleiter gleichermaßen.

Franzosen 2019 in Neukieritzsch zu Gast

Um nebenbei auch noch Land und Leute kennen zu lernen, standen jede Menge Unternehmungen auf dem Wochenplan. Die reichten von Besuchen im Bergwerk (unter Tage zeigte das Thermometer zehn Grad Celsius – eine wahre Wohltat) und in einer Seifenmanufaktur über Ausflüge ans Mittelmeer bis hin zur Bootsfahrt und Brauereibesichtigung.

Nach dem Besuch ist allerdings vor dem Besuch. Im nächsten Jahr sind die Franzosen wieder in Neukieritzsch zu Gast. Weshalb schon eifrig Pläne geschmiedet werden, wann welche Konzerte wo stattfinden – und welche gemeinsamen Unternehmungen das Band noch enger stricken.

Von Julia Tonne