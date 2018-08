Borna

Die Gala zum zehnjährigen Bestehen des Landkreises Leipzig gehört mit Sicherheit zu den Highlights im Veranstaltungskalender des musikalischen Nachwuchses. Aber auach bei anderen Gelegenheiten zeigen die Talente der Musikschule „Ottmar Gerster“ Flagge. Das gehöre zu ihren Aufgaben, macht Musikschulleiter Klaus-Dieter Anders klar. Das schließt Auftritte von Ensembles und Musikern in der Region, aber auch in Leipzig mit ein.

Zwiebelfest und Tag der Sachsen

So präsentieren sich die Musiker aus Borna ebenso wie die Wurzener Musikschule „Theodor Uhlig“ am 23. September im Leipziger Gewandhaus, wenn Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport die zehnjährige Entwicklung des Landkreises Revue passieren lassen. Anlässlich des 100. Geburtstages des amerikanischen Komponisten Leonard Bernstein ist am 30. September ein Schlagzeug-Konzert im Markkleeberger Rudolf-Hildebrand-Gymnasium geplant.

Weitere Bewährungsproben für den Nachwuchs: Etwa beim Zwiebelfest in Borna am letzten August-Wochenende, wenn sowohl das Blasorchester als auch die Tänzer mit von der Partie sind. Am 8. September sind Musikschüler im Groitzscher Katharina-von-Bora-Haus bei der „Musik im Herbst“ dabei. Die Tanzklassen der Schule nehmen in der Zeit vom 7. bis 9. September am Tag der Sachsen in Torgau teil.

Planungen für Weihnachtsgala laufen

Zu den festen Terminen für die Musikschule gehört die Kirchennachtmusik – in diesem Jahr am 21. September in der Bornaer Stadtkirche am Martin-Luther-Platz.

Neu ist „Der Brief vom Weihnachtsmann“, mit dem sich die musische Bildungseinrichtung am 2. und 16. Dezember im Goldenen Stern in Borna präsentiert. Traditionell findet im Advent zudem die große Weihnachtsgala im Kulturhaus Böhlen statt.

Von Nikos Natsidis