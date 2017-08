Nach 30 Jahren tickt die Uhr der Bornaer Dinterschule wieder

Sie tickt wieder – die Turmuhr an der Bornaer Dinterschule. Pünktlich zum Schuljahresbeginn hat sie ihren Dienst aufgenommen – nach fast 30 Jahren Stillstand. An der Uhr können sich die internationalen Gäste orientieren, die in nächster Zeit Borna besuchen. Zu Gast sind sowohl Kanadier als auch Ukrainer.