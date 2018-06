Groitzsch

Drei Monate Rundreise durch Kanada stehen an, dann das Nähen eines Ballkleides und das Abarbeiten des Bücherstapels: Langeweile wird bei Gudrun Meier in den nächsten Wochen garantiert nicht auftauchen. Soll auch nicht, denn schließlich geht die 63-Jährige nach 40 Jahren Schuldienst in den Ruhestand. „Das ist schon ein riesiger Schritt, deshalb habe ich mir viel vorgenommen“, sagt sie.

Am Donnerstag ist die Schulleiterin der Oberschule Groitzsch feierlich verabschiedet worden – nach 15 Jahren, die sie in Groitzsch verbracht hat. Dabei wollte Meier ursprünglich nicht zwingend die Verwaltung einer Schule übernehmen, „dafür war ich zu sehr Lehrerin mit Leib und Seele“. Doch ein Anruf änderte alles.

Aus kommissarischer Vertretung wurden 13 Jahre

Nach ihrem Englisch-Deutsch-Studium in Jena kam sie als Lehrerin an die Polytechnische Oberschule Espenhain – und blieb dort bis zur Wende. Da zu diesem Zeitpunkt der damalige Schulleiter gehen musste, riet Meiers Kollegium dazu, dass sie doch den Posten kommissarisch antreten könne. Gesagt, getan, „und ich habe gemerkt, dass mir doch vieles Spaß macht“, erzählt sie. Dennoch: als das Schulamt sie in einem Telefonat bat, wenigstens für ein Jahr den Schulleiterposten an der Mittelschule in Neukieritzsch zu besetzen, fiel ihr die Entscheidung nicht leicht. „Aber es ist ja nur ein Jahr“, dachte sie. Es wurden 13. Zeitweise leitete sie gar zwei Schulen – 2003 kam Groitzsch dazu, weil klar war, dass die Einrichtung in Neukieritzsch geschlossen würde.

Schon als Kind wollte sie unbedingt Lehrerin werden, auch die Fächerkombination stand in jungen Jahren fest. „Ich hatte selbst eine tolle Lehrerin, ich wollte gerne werden wie sie“, erinnert sich Meier. Allerdings hatte ihr Vater noch ein Wörtchen mitzureden. Und der empfahl seiner Tochter ein Ingenieurstudium. Was Meier ablehnte, schließlich hatte ihre große Schwester schon längst ihr Lehramtsstudium aufgenommen.

Sanierung der Schule während des Betriebes

Für die Schulen mag Meier ein Glücksgriff gewesen sein, immerhin waren einige Herausforderungen in all den Jahren zu bewältigen. Sei es die komplette Sanierung des Groitzscher Gebäudes während des laufenden Betriebs oder das Einrichten eines Chemiekabinetts: „Zu tun gab es genug.“ Vor allem aber ging es ihr immer darum, nicht nur etwas zu erreichen, sondern das Erreichte auch zu halten. „Auszeichnungen und Ansehen sind machbar, aber wichtig ist es, den Ruf einer Schule auch immer wieder neu unter Beweis zu stellen“, macht die zweifache Mutter und fünffache Großmutter deutlich.

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie allen Eltern schöne und erholsame Ferien! Gepostet von Oberschule Groitzsch am Samstag, 18. Februar 2017

In den nächsten Jahren muss sie sich darum nicht mehr kümmern, ihr Stundenplan sieht zukünftig andere Fächer vor: Nähen, Lesen, Reisen sowie Country- und Westerntanz. Übrigens ist Meier nicht die einzige Kollegin, die Ende des Schuljahres in Groitzsch aufhört. Am Mittwoch bereits wurden die zwei Englisch-Geschichtslehrerinnen Petra Heimann und Felicitas Herwig sowie die Sportlehrerin Evelin Pöhner verabschiedet. Während das Kollegium nun neue Lehrer bekommt, steht die endgültige Nachfolge für Meier noch nicht fest. Klar ist nur: es wird einen kommisarischen Schulleiter mit Beginn des neuen Schuljahres geben.

Von Julia Tonne