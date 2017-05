Borsdorf. Nach dem Angriff mit einer übelriechenden Substanz auf das Berufsschulzentrum Böhlen gingen die Abiturprüfungen bereits am Dienstag wie geplant weiter. „Der Unterricht läuft wieder normal“, bestätigte Thomas Reck, stellvertretender Schulleiter. Nach der Attacke am Montag war die Schule teilweise evakuiert worden. Ein Treppenhaus in dem Gebäude musste gesperrt werden. Feuerwehr und Polizei waren bis in die Abendstunden damit beschäftigt, Spuren zu sichern und das Gebäude zu reinigen. „Der Aufgang blieb am Dienstag aus Sicherheitsgründen noch gesperrt“, so Reck weiter. Um welche Substanz es sich bei dem Angriff handelte, konnte die Polizei allerdings noch nicht sagen. „Der Schadstoff wird untersucht“, so ein Polizeisprecher. Außerdem würden nun Zeugen befragt.

Noch ist unklar, wer die Kosten für den Feuerwehreinsatz trägt. Der Landkreis als Träger der Einrichtung wird Anzeige erstatten. Wie Sprecherin Brigitte Laux sagte, warte die Behörde noch genauere Informationen zur Tat und den Konsequenzen ab.

Schüler hatten in den Morgenstunden einen üblen Geruch wahrgenommen und die Schulleitung informiert. Daraufhin rückte die Feuerwehr an, ließ das Schulhaus räumen und sicherte den Fundort. Die Polizei fand eine zerbrochene Ampulle im Treppenhaus. Die auslaufende Flüssigkeit hat bislang keine gesundheitlichen Schäden verursacht.

