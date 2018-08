Böhlen

Lexy ist ein wenig ängstlich, klemmt den Schwanz zwischen die Hinterbeine und schaut etwas unruhig in der Gegend umher. Allerdings kommt der achtjährige Jack-Russel-Terrier um die Untersuchung nicht herum, einmal im Jahr muss er sozusagen zum Gesundheitscheck. Lexy ist einer der ersten Patienten von Dr. Annett Vahlenkamp.

Tierbesitzer mussten stets ins Umland fahren

Die 45-Jährige hat erst vor wenigen Tagen ihre Praxis in der Leipziger Straße in Böhlen eröffnet – und sich damit selbstständig gemacht. Doch nicht nur für die Tierärztin ist die Praxis eine Premiere, auch für die Stadt. In den vergangenen Jahrzehnten mussten Tierbesitzer nach Zwenkau, Markkleeberg und Rötha, um Vierbeiner und Vögel untersuchen und behandeln zu lassen.

Kein Wunder also, dass Vahlenkamp, die bislang für den Kleintierbereich in einer Markranstädter Praxis verantwortlich war, nach den ersten Tagen bereits mehr als 60 Patienten hat. Hunde, Katzen, Wellensittiche, Kaninchen. „Schon der Tag der offenen Tür war erfolgreich, es waren unglaublich viele Besucher da“, sagt die vierfache Mutter und dreifache Tierbesitzerin.

Böhlen hat rund 400 Hunde und wohl doppelt so viele Katzen

Dass sie sich für Böhlen als Standort entschieden hat, ist der Absicht geschuldet, „dort einen weißen Fleck auf der Landkarte“ zu tilgen. Zumal Tierbesitzer kurze Wege mit ihren kranken Lieblingen bevorzugen. Und allein in Böhlen sind rund 400 Hunde registriert, Katzen gebe es erfahrungsgemäß doppelt so viele.

Unterstützt wird die Tierärztin von der tiermedizinischen Fachangestellten Saskia Neubert. Und die zwei haben die Praxisräume gemütlich und zugleich funktional eingerichtet. Neben zwei Behandlungszimmern gibt es einen Operationsbereich samt Aufwachraum, einen Röntgenraum sowie einen Bereich für Physiotherapie.

Erweiterung des Teams ist vorstellbar

Denn Vahlenkamp bietet nicht nur Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, Diagnostik, Ultraschall und Operationen an, sondern auch Physiotherapie. „Gerade für Tiere, die operiert wurden, oder die schon älter sind, kann das eine gute Möglichkeit der Behandlung sein.“ Ihre entsprechende Zusatzausbildung wird Vahlenkamp in den nächsten Wochen abschließen. Auch Hausbesuche gehören zum Repertoire der 45-Jährigen.

Vahlenkamp rechnet in naher Zukunft mit noch wesentlich höheren Patientenzahlen, weshalb sie sich vorstellen kann, in einiger Zeit einen Kollegen ins Team zu holen. „Die Räume sind darauf ausgerichtet“, macht sie deutlich.

Von Julia Tonne