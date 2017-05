Böhlen. Im Böhlener Stadtteil Großdeuben bahnt sich ein neuer Einkaufsladen an. Möglicherweise könnte sich Claude Böhler, Bauträger der in dem Ort entstehenden Baugrundstücke, demnächst um die Versorgung der Bewohner kümmern. Das jedenfalls klang bei der vergangenen Stadtratssitzung am Donnerstag an. Allerdings habe die Stadt nach Aussage von Bürgermeister Dietmar Berndt eventuell noch eine andere Option. So gebe es Gespräche mit dem Unternehmen „nah & frisch“, das Interesse an einem Geschäft zeige.

Allerdings kommt der bisherige Konsum als Standort nicht in Frage, weil die Räume zu klein sind. „Das Unternehmen braucht nach eigener Aussage rund 250 Quadratmeter Ladenfläche plus 50 Quadratmeter Lagerraum. In der Größenordnung ist eine Bestandsimmobilie in Großdeuben aber nicht zu finden“, erklärte der Rathauschef. Und ein Neubau rechne sich wirtschaftlich nicht. Jörg Wiltschko von der CDU-Fraktion zeigte sich ob der Schnelle der zwei Möglichkeiten beeindruckt, hat aber einen Favoriten. „Hut ab, wenn Sie das machen“, sagte er Böhler, der die Sitzung als Besucher verfolgte. Zustimmung gab es von den anderen Stadträten in Form eines deutlichen Nickens.

Wie die LVZ berichtete, hatte der Konsum in Großdeuben Anfang April aus wirtschaftlichen Gründen seine Pforten geschlossen. Die Ortsteilbewohner hatten bis zum Schluss versucht, die Schließung zu verhindern – mit Transparenten, Briefen an die Konsumzentrale in Leipzig und sogar der Zusage, die Geschäftsräume mit zu renovieren. Dennoch blieb es dabei, am 1. April war letzter Verkaufstag. Die Großdeubener müssen seitdem jedoch nicht zwangsläufig zum Einkauf nach Böhlen. Zweimal in der Woche macht ein Versorgungsauto Station, um die wichtigsten Dinge des Alltags unter die Kundschaft zu bringen.

Von Julia Tonne