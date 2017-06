Rund 30 Bürger mussten bei der Stadtratssitzung am Donnerstag in Regis-Breitingen vor der Tür sitzen. Es ging einmal mehr um Geld, das Grundstückseigentümer aus Breitingen für Wertsteigerung nach der Stadtsanierung zahlen sollen. Ein Vorwurf an die Verwaltung: sie sei untätig und lasse zu viel Zeit verstreichen.