Böhlen. Da klickten die Handschellen: Als die Polizei am Dienstag in Böhlen einen Kaffee-Dieb festnehmen konnte, stellten die Beamten fest, dass gegen den 37-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Wie mitgeteilt wurde, hatten sich zuvor Dieb und Personal eine Verfolgungsjagd geliefert.

Gegen halb zwölf mittags war der Dieb in den Einkaufsmarkt in der Röthaer Straße marschiert und packte mehrere Päckchen Kaffee im Wert von 58 Euro in seinen Rucksack. Dies blieb dem Verkaufspersonal natürlich nicht verborgen, zumal die Verkaufsstellenleiterin den Mann kannte. Nach dem Verlassen des Marktes ignorierte der Dieb die Aufforderung zum Stehenbleiben; er rannte in Richtung Parkplatz davon. Doch die Verkaufsstellenleiterin (36) und ein Angestellter verfolgten ihn; dabei telefonierte die Frau mit der Polizei. Beide konnten den Kaffeedieb schließlich einholen und bis zum Eintreffen von Polizeibeamten festhalten.

