Kitzscher. Bisherige Ermittlungen zu dem Brand in einem Mehrfamilienhaus am vergangenen Wochenende in Kitzscher ergaben, dass das Feuer im Hausflur des Wohnblockes vorsätzlich gelegt wurde. Die Polizeidirektion Leipzig sucht deswegen dringend nach Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Der Brand in der Thierbacher Straße Nr. 13 war gegen 6 Uhr ausgebrochen.

Insbesondere werden Hinweise auf einen silbergrauen Skoda Fabia gesucht, der möglicherweise mit dem Brand im Zusammenhang stehen könnte. An dem genannten Tag brannten etliche im Treppenhaus gelagerte Gegenstände wie Mobiliar, Reifen und Zeitungen ab. Später griffen die Flammen auf die hintere Eingangstür des Hauses über. Acht Anwohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur Behandlung in nahegelegene Kliniken transportiert.

Zeugen können sich bei der Kripo Leipzig unter Tel. 0341/966 4 6666 melden.

