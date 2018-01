Nach gekappten Schalterstunden in Pegau: Sparkasse betont lange Beratungszeiten

Pegau/Leipzig. Die Sparkasse Leipzig reagiert auf die Kritik an der radikalen Reduzierung ihrer Öffnungszeiten in der Filiale Pegau. Nicht mit mehr Schalterstunden, aber mit einer Erklärung. Deren Fazit ist, dass das Angebot zum Jahreswechsel eher erweitert als eingeschränkt wurde. Schließlich können die Kunden nun persönliche Beratungen von früh bis spät in Anspruch nehmen – nach einer Terminvereinbarung.

Das Finanzinstitut differenziert zwischen Service- und Beratungszeiten, antwortet die stellvertretende Pressesprecherin Barbara Bauer auf eine LVZ-Anfrage. Der Schalter in der Filiale am Pegauer Markt ist tatsächlich nur montags von 14 bis 18 Uhr und mittwochs von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet. Den Rückgang von ur­sprünglich 34,5 auf jetzt 7,5 Stunden pro Woche hatten, wie berichtet, Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) und die Wählergemeinschaft Pro Pegau öffentlich angeprangert; Letztere organisierte eine Unterschriftenaktion. Bauer verweist da­rauf, dass die Mitarbeiter nun für individuell vereinbarte Kundengespräche montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 19 Uhr zur Verfügung stehen: „Mit der Erweiterung unserer Beratungszeiten reagieren wir auf den Wunsch vieler Kunden, persönliche Beratungsgespräche auch vor oder nach der Arbeit sowie während der Mittagspause führen zu können.“

Die deutliche Reduzierung des persönliche Services am Schalter entspreche der in Pegau seit Jahren deutlich rückläufigen Nutzung, so die Sprecherin. „An diesen Erfahrungswerten haben wir die Servicezeiten jeweils standortindividuell orientiert.“ Zahlen nennt sie weder dazu noch zum Kundenstamm. Die zeitliche Einschränkung geht mit Änderungen der Bargelddienstleistungen einher. Ein- und Auszahlungen von Banknoten und Münzgeld sind am Schalter – wie auch in Groitzsch – nicht mehr möglich. In beiden Städten gibt es dafür die Selbstbedienungsautomaten. Wer dafür mehr Service mit Berater haben will, muss eins von 22 Bargeld-Centern aufsuchen; das nächstgelegene befindet sich in Zwenkau.

Mit den Neuerungen und weiteren Onlineangeboten reagiere die Sparkasse auf das sich ändernde Kundenverhalten. Sie müsse „es in Einklang mit der Wirtschaftlichkeit unseres Hauses bringen“, teilt Sprecherin Bauer mit.

Von Olaf Krenz