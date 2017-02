Rötha. Die Nachfolge an der Spitze der Bauverwaltung in Rötha ist geklärt. Der Stadtrat sprach sich am Donnerstagabend für Kerstin Haase (55) aus und bestätigte damit den Vorschlag der Verwaltung. Das Votum sei einstimmig ausgefallen, sagte Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) der LVZ nach der nichtöffentlichen Sitzung. Nach einer Vorauswahl durch die Verwaltung und den Ältestenrat war sie die einzige von sieben Bewerbern, die sich dem Stadtrat vorstellen durfte.

Kerstin Haase arbeitete zuletzt für zwei größere Wohnungsunternehmen. Davor leitete sie von 2008 bis 2012 das Bauamt in Markkleeberg. Die Stelle hatte sie damals aus familiären Gründen aufgegeben.

Abgeordnete äußerten sich nach der Sitzung lobend über die Vorstellung, welche die Markkleebergerin im Stadtrat abgegeben hatte.

Sie sei eine gute Wahl und das nicht nur, weil sie einschlägige Verwaltungserfahrungen mitbringe. Auch deshalb, weil sie mit ihrer Ausbildung die sehr ehrgeizigem Bedingungen der Stellenausschreibung erfülle.

Rötha hatte für das Bauamt einen Chef beziehungsweise eine Chefin mit Ingenieursabschluss und Verwaltungserfahrung gesucht. Kerstin Haase kann als Wirtschaftsingenieur und Stadtplanerin beides aufweisen.

Antreten wird sie die neue Stelle voraussichtlich im April, sagte der Bürgermeister. Dann wird die Bauamtsleiterstelle erstmals seit 2008 wieder offiziell besetzt sein. Zwar wird die städtische Bauverwaltung seit dem Ausscheiden der damaligen Amtsleiterin Karla Mezger von Regina Kirsten geführt, sie war allerdings nie zur Amtsleiterin ernannt worden, diese Stelle blieb frei. In diesem Sommer geht nun auch Regina Kirsten in den Ruhestand, weswegen eine Nachfolge erforderlich war.

In dem Zusammenhang beschloss der Stadtrat am Donnerstagabend auch eine neue Rathausstruktur. Anstelle von drei Ämtern, von denen zwei Leiterstellen laut Eichhorn bisher unbesetzt waren, soll es künftig nur noch zwei geben: die Haupt- und Finanzverwaltung mit Kämmerin Birgit Stabnau an der Spitze und die Bau- und Ordnungsverwaltung mit Kerstin Haase.

Von André Neumann