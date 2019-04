In Böhlen baut die Wohnungsgenossenschaft ein Mehrfamilienhaus, in Borna entsteht durch die Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft mittlerweile die zweite Stadtvilla in Eigenregie, aus Pegau und Neukieritzsch kommen Anfragen, ob denn ein solches Vorhaben nicht auch dort umsetzbar sei. An diesen Beispielen zeigt sich deutlich, wie groß die Nachfrage nach Wohnungen ist – mit möglichst vielen Zimmer, barrierefrei und zu alledem auch finanzierbar.

Es zeigt sich daran aber auch, dass vor allem die Kommunen einen wahren „Run“ von Familien verzeichnen, die mit einer guten Infrastruktur aufwarten können und durch die S-Bahn perfekt angebunden sind. Wenn in Leipzig Wohnraum immer knapper und teurer wird, profitiert das Umland. Vorausgesetzt, es ist genauso lebenswert wie eine Großstadt. Und das scheint es zu sein. Nicht nur die Nachfrage nach Mietwohnungen steigt, sondern auch nach Bauplätzen. Und auch dort sieht es mancherorts rar aus.

Ein guter Weg, um die Wohnungsnot in Großstädten zu lindern, könnte also in der Stärkung des Umlands liegen. Eine Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, eine Kita, Grundschule und Einkaufsmöglichkeiten – damit punkten kleine Kommunen und steigern ihre Attraktivität als Wohnort für Familien. Wer alles vor Ort hat, kann nicht viel von der Großstadt vermissen. Und was dann doch fehlt – Kino, eine Kneipen-Meile und Cocktailbars – schwingt sich kurzerhand in die Bahn und ist in einer halben Stunde in Leipzigs Stadtzentrum.

Mit anderen Worten: Die Kommunen im Landkreis Leipzig tun gut daran, in Wohnungen und Infrastruktur zu investieren. Tun sie es nicht, wäre das fatal für die Dörfer und Kleinstädte.