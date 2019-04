Neukieritzsch

Der teils dichte Nebel am Sonnabendvormittag hat etlichen Autofahrern offenbar zu schaffen gemacht. Die Polizei in Borna sprach von mehreren Unfällen, bei denen die eingeschränkte Sicht eine Rolle gespielt hat. Während es in den meisten Fällen bei Sachschäden blieb, ereigneten sich bei Neukieritzsch zwei schwerere Unfälle.

Ort des Geschehens war der Kreisverkehr an der neuen B 176 westlich von Neukieritzsch. Der erste, der den Kreisel am Sonnabendmorgen zu spät bemerkte, war ein 60 Jahre alter Autofahrer. Er kam mit seinem Fiat aus Richtung Groitzsch, überfuhr den Kreisverkehr bis auf die andere Seite, wo sich der Wagen überschlug.

Eingeklemmter Fahrer kann noch telefonieren

Der Mann war im Fahrzeug eingeklemmt, es gelang ihm aber noch, an sein Handy zu kommen und die Polizei zu verständigen. Feuerwehrleute schnitten den Wagen auf und befreiten den Mann.

Der erste Unfall hatte sich kurz nach vier Uhr morgens ereignet. Nur knapp drei Stunden später der gleiche Hergang. Diesmal war es ein VW Polo, der aus Richtung Groitzsch kommend über den Kreisverkehr hinaus schoss und sich überschlug. Der 26 Jahre alte Fahrer und der 42-jährige Beifahrer wurden Polizeiangaben zufolge nur leicht verletzt. Am Polo entstand Totalschaden wie auch schon zuvor an dem Fiat.

Von André Neumann