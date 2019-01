Borna

Schuppenbrand in Borna: Die Feuerwehr ist am Sonnabend gegen 18.45 Uhr in die Grabengasse gerufen worden. Dort brannte ein etwa sechs mal sieben Meter großer Holzschuppen bereits lichterloh. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurden mittels C-Rohren und und dem Schnellangriff unter Atemschutz die Löscharbeiten begonnen. Zudem wurde eine stabile Wasserversorgung aufgebaut. Dabei standen die Kameraden vor der Herausforderung, ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Es geht eng zu in der Grabengasse. Die Feuerwehr muss das Überspringen des Feuers auf andere Gebäude verhindern. Quelle: Feuerwehr Borna

Drehleiter bringt Feuerwehr Licht

Um der Flammen Herr zu werden, forderte die Bornaer Wehr die Kollegen aus Zedtlitz an. Weil zudem die Drehleiter zum Einsatz kommen sollte, um die Einsatzstelle auszuleuchten, wurde ein Tanklöschfahrzeug zurück zur Wache gefahren. Die Besatzung wechselte dort auf die Drehleiter.

Trotz des Feuerwehreinsatzes ist am Schuppen nicht viel zu retten. Quelle: Feuerwehr Borna

Drei Stunden Einsatz am Schuppen

Schließlich öffneten die Feuerwehrleute vor Ort mit Hilfe einer Kettensäge das Dach des Schuppens, um im Inneren besser löschen zu können. Nach rund drei Stunden wurde die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben, und beide Wehren rückten mit ihren sechs Fahrzeugen wieder ab.

Der Schuppen gehört zum Haus Nummer 2 in der Grabengasse. Das hatte die Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS) erst in den vergangenen zwei Jahren aufwendig saniert. Im Sommer vergangenen Jahres waren dann die Mieter eingezogen.

Von Julia Tonne