Borna. „Sport, Sport, Sport“, so sprach ein Unbekannter einen 80-Jährigen in der Kirchstraße in Borna am Mittwochmittag an und streifte ihm dabei am rechten Hosenbein entlang. Dabei entwendete er ihm seine Geldbörse aus der rechten Hosentasche. In der befanden sich der Personalausweis, die EC-Karte, die Busfahrkarte, sonstige Ausweise und ein zweistelliger Betrag Bargeld sowie diverse Papiere. Der Dieb entfernte sich danach fluchtartig. Der Bestohlene erstattete Anzeige.

Von thl