Rötha

Auf zwei Probleme für den Brandschutz hat Röthas Stadtwehrleiter Klaus Schömann hingewiesen. Die betreffen das Volkshaus, welches im vorigen Jahr gerade brandschutztechnisch saniert wurde, und das Schützenhaus in der Kreudnitzer Straße, das die Stadt verkauft hat.

Neben einer Rettungstreppe und Feuerschutztüren hat das Volkshaus auch eine Brandmeldeanlage bekommen. Wenn die über die zugehörigen Rauchmelder den möglichen Ausbruch eines Feuers registriert, wird automatisch eine Meldung an einen Wachschutz oder direkt an die Rettungsleitstelle ausgelöst, welche die Feuerwehr alarmiert. So weit die Theorie.

Im Brandfall muss jemand die Feuerwehr rufen

Wenn es im Volkshaus Rötha brennen sollte, wird das vorläufig auch künftig erst gemeldet, wenn jemand Rauch oder Flammen bemerkt und zum Telefon greift. Obwohl die moderne Brandmeldeanlage schon seit rund zwei Monaten fertig ist.

Beim Ortstermin mit einer Mitarbeiterin des städtischen Bauamtes und dem Vertreter der Fachfirma war Röthas Ortswehrleiterin Manuela Brandl allerdings überrascht: „Ich dachte, die Anlage wäre aufgeschalten“, sagte sie der LVZ. Stattdessen habe der Firmenvertreter erklärt, das Anschließen der Anlage sei nicht Bestandteil des Auftrages gewesen.

Stadtwehrleiter mahnt zum schnellen Handeln

Als sich an der Situation bis kurz vor Weihnachten nichts geändert hatte, sprach Stadtwehrleiter Schömann die Sache auf der letzten Sitzung des Stadtrates an und mahnte zum Handeln. Die Auskunft von Bauamtsleiterin Kerstin Haase dürfte bei vielen eher ein bitteres Schmunzeln, denn Verständnis hervorgerufen haben: „Wir haben dort keinen Telefonanschluss“, war ihre Erklärung. Ein Auftrag sei ausgelöst, es werde aber eine Weile dauern, kündigte sie an.

Bürgermeister Stephan Eichhorn und Bauamtsleiterin Kerstin Haase schauen sich die neu installierte Brandschutztechnik im Volkshaus an. Quelle: André Neumann

Bürgermeister Stephan Eichhorn, besorgt, dass sich die funktionslose Meldeanlage zur Provinzposse ausweiten könnte, machte auf LVZ-Anfrage klar: „Das werden wir schnellstens erledigen.“

Zufahrt auf Platz zum Schützenhaus unzureichend

Im zweiten Fall geht es nicht um Brandmeldetechnik, sondern um die Zufahrtsmöglichkeit für die Feuerwehr. Stadtwehrleiter Schömann befürchtet, dass die Feuerwehr demnächst mit ihren großen Fahrzeugen nicht mehr auf den Sportplatz fahren kann. Denn das Gelände des Freisitzes der Gaststätte im Schützenhaus rage in die Zufahrt hinein. Wenn das Gelände, das mit verkauft wurde, eingezäunt wird, brauche die Feuerwehr eine neue Zufahrt.

Und nicht nur die. Auf dem Sportplatz finden auch Veranstaltungen statt mit Schaustellern, auch der Zirkus war schon da. Für deren Fahrzeuge könnte es ebenso eng werden, vermutet Schömann. „Es muss eine neue Möglichkeit geschaffen werden, mit Lastwagen auf den Platz zu fahren“, fordert der Feuerwehrchef deswegen.

Von André Neumann