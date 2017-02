Borna. Aus allen Himmelsrichtungen strömten am Donnerstag die Kunden in den wiedereröffneten Lidl-Markt in der Lobstädter Straße. Die ersten Neugierigen sicherten sich schon halb Sieben die Poleposition am Eingang für ihren Einkauf. Eine halbe Stunde später öffnete sich die Tür und für Marktleiterin Kerstin Krause und ihr 21-köpfiges Team begann Verkaufstag eins nach dem wochenlangen Umbau.

„Lange Gänge und alles sehr übersichtlich“, diesen Eindruck hatten Erika und Herbert Richter aus Lobstädt vom erweiterten Lidl-Markt. Und tatsächlich: Die Ladenfläche ist von 800 auf 1200 Quadratmeter angewachsen, dazu kommen weitere Nebenflächen mit rund 530 Quadratmetern, informiert Lidl-Sprecherin Diana Zvicer-Senolan. Insgesamt stehen 118 Parkplätze zur Verfügung.

Der neue Lidl-Markt hat sich sowohl innen als auch außen radikal verändert, unter anderem mit bodentiefen Schaufenstern, der überarbeiteten Einkaufswagen-Box, einem neuen Fliesenfußboden, der Backnische mit Backregal, einem Heißgetränke-Automaten, energiesparender LED-Beleuchtung – doch auch mit neuem Farblayout – markant vor allem das Borna-Motiv im Kassenbereich.

Zur Wiedereröffnung schauten sich die Kunden alles genau an, stöberten durch die Sonderangebote, verkosteten Kaffee und Backwaren und durften am Glücksrad drehen. Zu gewinnen gab es Produkte aus dem Eigenmarkensortiment. Darüber hinaus lädt Lidl am Sonnabend von 11 bis 17 Uhr zu einer kleinen Eröffnungsfeier ein, bei der sich die Kinder schminken lassen können.

Der Discounter hat rund 1600 verschiedene Produkte im Sortiment, von Molkereiwaren, Tiefkühlkost, Wurst und Frischfleisch bis zu Obst und Gemüse.

Von Kathrin Haase