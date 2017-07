Elstertrebnitz. Am Montag beginnt die energetische Sanierung der Kindertagesstätte Knirpsenland in Elstertrebnitz. Während der ersten beiden Wochen bleibt die Einrichtung geschlossen und es gibt in Abstimmung mit dem Landratsamt eine Notbetreuung für acht Kinder im Hort der Schule für Lernförderung. Die gesamte Baumaßnahme zieht sich bis zum September hin.

Im Mittelpunkt der energetischen Sanierung steht die Erneuerung der fast 28 Jahre alten Heizungsanlage. Dazu hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag an das Triptiser Unternehmen Chroszielewski Heizungsbau zu einem Gesamtpreis von 78 088 Euro vergeben. Darüber hinaus müssen die Eingangs- und Brandschutztüren dringend erneuert werden, da sie verschlissen sind. Sie wurden schon mehrfach vom Brandschutzbeauftragten sowie dem Jugendamt während ihrer turnusmäßigen Besichtigungen bemängelt. Der Auftrag dazu geht an die Tischlerei Merkel in Limbach-Oberfrohna zu einem Preis von 10 800 Euro – der Zweitplatzierte in der öffentlichen Ausschreibung. Der wirtschaftlichste Bieter, eine Tischlerei aus Elsteraue, könne den Auftrag im vorgesehenen Zeitraum nicht ausführen, sagte Bürgermeister David Zühlke (CDU).

Im Zuge der Baumaßnahmen sollen vor der Einrichtung noch sechs Parkplätze geschaffen werden – ein Kostenpunkt von 24 000 Euro.

Von Kathrin Haase