Borna

Es war eine eher beiläufige Bemerkung, aber sie ließ aufhorchen: die Botschaft, dass Borna in absehbarer Zeit eine neue Kindertagesstätte benötigt. Das hatte die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) in der letzten Stadtratssitzung zu Protokoll gegeben – und damit in gewisser Weise einen Paradigmenwechsel einläutet.

Absehbar, wann Plätze nicht mehr reichen

Immerhin war der Trend in den neuen Bundesländern und auch in Borna in den Nachwende-Jahren eher ein anderer. So wurde die Kindereinrichtung An der Wyhra geschlossen, deren Vergangenheit zwar auch heute noch stellenweise in dem Flachbau aus DDR-Zeiten erkennbar ist, die aber schon seit mehr als zwei Jahrzehnten ein städtischen Verwaltungsgebäude ist. Der Zeitpunkt, an dem die vorhandenen Betreuungsplätze für Kinder nicht mehr ausreichen dürften, sei aber absehbar, so Luedtke weiter.

Noch findet sich für jedes Kind ein Platz

Eine Entwicklung, die speziell mit der Erweiterung des Wohngebietes Siedlung Kesselshain d’accord geht. Heißt: Wenn dort die neuen Bauabschnitte drei bis fünf auch tatsächlich bebaut sind, wird es noch enger in den aktuell neun Kindertagesstätten in Borna. Derzeit finde sich zwar für alle Kinder noch ein Platz, wobei es schon zu Wartezeiten von zwei, drei Monaten kommen könne. Die Oberbürgermeisterin: „Aber unser Fachdienst kümmert sich“, weshalb bisher noch niemand mit seinem Betreuungswunsch abgewiesen werden musste.

Neubau in der Schulstraße denkbar

Bleibt die Frage, wo die neue Einrichtung mit Krippe und Kindergarten sowie Stellplätzen gebaut werden könnte. Antwort Luedtke: „In der Schulstraße“, wo der Abriss zweier weiterer Wohnblöcke geplant sei. Auch wenn sich das Projekt noch nicht konkretisieren lasse, sollen die entsprechenden Gelder im Doppelhaushalt 2019/20 vorsorglich mit eingeplant werden.

Für die Rathauschefin ist der Bedarf an einer neuen Kindereinrichtung jedenfalls ein gutes Zeichen. Schließlich zeige das, dass die Stadt prosperiere und dadurch der Bedarf wachse. Auf die Grundschulen schlägt das aber bisher noch nicht durch. Borna darf den Vorgaben der Staatsregierung zufolge sieben Grundschulzüge vorhalten. Das reiche aus und werde auch durch die Zweizügigkeit der Grundschule Neukirchen nicht in Frage gestellt. Dort gibt es aktuell zwei erste Klassen.

Von Nikos Natsidis